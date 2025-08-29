Los ganaderos de La Serena trasladan a la Junta sus propuestas para controlar la lengua azul

F. Vázquez Viernes, 29 de agosto 2025, 08:42 Comenta Compartir

El pabellón de actos de Salón Ovino de La Serena acogió una reunión informativa sobre la lengua azul en Extremadura. En la cita se abordaron las líneas estratégicas para el control de la enfermedad durante 2025.

Al encuentro, organizado por la oficina veterinaria de zona de Castuera, acudieron más de 150 ganaderos y veterinarios y, como representantes de la consejería de Agricultura, José Manuel Benítez, director general de Agricultura y Ganadería, y José Antonio Rodríguez, jefe del Servicio de Sanidad Animal.

José Antonio Peña, concejal delegado de Ganadería del Ayuntamiento, intervino en la sesión e hizo mención a la celebración de la 40 edición del Salón Ovino, previsto entre el 6 y el 8 de septiembre. Aseguró que se celebrará según la programación prevista y con presencia de ganado en los corrales.

Los responsables de la consejería abordaron los protocolos de vacunación, la evolución de la pandemia desde 2024, los programas de vigilancia epidemiológica o el número de vacunas de los diferentes serotipos adquiridas por la Junta y que se ponen a disposición de ganaderos. En ese sentido, hicieron hincapié en la que la vacunación es la única manera de combatir la enfermedad.

Demandas

Para finalizar, los asistentes trasladaron demandas y propuestas a los responsables de Agricultura: reclamaron recibir dosis de vacuna de los serotipos 1-8 para inmunizar explotaciones no vacunadas y tener una hoja de actuación para 2026 para que la aplicación de la vacuna no sea como este año, tarde y fuera de tiempo.

Otra de las demandas fue que las indemnizaciones vayan dirigidas a las ganaderías que hayan sufrido la enfermedad, teniendo en cuenta la muerte de animales adultos y también los abortos, los corderos muertos, los fallos en cubriciones o la disminución de la producción de leche.