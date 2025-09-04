COAG asegura que agricultores y ganaderos temen la reacción de la fauna silvestre tras los incendios Auguran que ciervos, corzos y jabalíes causarán «estragos» en las cosechas

La organización agraria COAG ha expresado el temor de agricultores y ganaderos ante las reacciones de la fauna silvestre ante su expulsión de los hábitats en los que viven por los incendios registrados en el mes de agosto.

COAG, en un comunicado recogido por Europa Press, ha explicado que lo incendios han sido «de tal magnitud» que los expertos que ha consultado «manifiestan encontrase perdidos» ante las reacciones que pueden tener los animales silvestres con respecto al ganado o al resto de explotaciones agrarias como consecuencia de la enorme sacudida que han recibido tanto su hábitat como su forma de nutrición.

A este respecto, ha afirmado que uno de los mayores expertos en lobo de España, Juan Carlos Blanco, ha asegurado a COAG que dada la dimensión de estos incendios es muy difícil hacer una previsión acerca de los comportamientos que pueden tener especies como zorros, tejones, corzos, jabalíes, ciervos, osos o lobos para alimentarse o simplemente para sobrevivir, en tanto que sus entornos han sido devastados por los incendios.

«Incendios que pueden arrasar hasta 10.000 hectáreas en un solo día, pueden generar tal dislocamiento en los modos de vida de los animales, que no es fácil aventurar la reacción de la fauna», dice Gaspar Anabitarte, experto en medio ambiente de COAG.

La organización agraria ha incidido en que el lobo es el más hábil en sortear las inclemencias del fuego y puede haber algunas manadas abrasadas o lobeznos sin edad para desplazarse con autonomía que hayan claudicado entre las llamas, pero la mayoría habrá salido adelante. Además, dado que algunos ungulados suelen ser bastante más bastos en los movimientos, los expertos consideran que habrán fallecido bastantes y que sus cadáveres están esparcidos por los montes.

En ese caso, «los lobos darán cuenta de ellos sin demora» y, como consecuencia, se espera que baje la intensidad de sus ataques a las granjas durante algún tiempo. Además, el lobo tendrá que colonizar nuevos terrenos, por lo que también puede ser que sus «visitas» a las explotaciones ganaderas cambien de geografía durante algunos meses, ha señalado la organización, que ha añadido que el lobo «es muy territorial y en cuanto haya una mínima regeneración de la flora, regresará a su hábitat originario».

