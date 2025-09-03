Junta y Diputación de Cáceres se coordinan ante el posible arrastre de cenizas de los incendios

Reunión entre la Junta y la Diputación de Cáceres para coordinar las medidas frente al posible arrastre de las cenizas generadas por los incendios forestales ... de este verano, algo que puede dañar infraestructuras e influir en la calidad del agua de los municipios afectados.

En primer lugar se ha acordado la creación de un comité técnico para estar en contacto continuo de las incidencias que vayan surgiendo en cada localidad.

Además, se aplicarán las medidas ya anunciadas por el Gobierno regional para evitarlo, como los rebaños municipales, el proyecto mosaico y el 'heliunching', y a través de la consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible se repararán las infraestructuras dañadas. Actualmente, los técnicos ya se encuentran trabajando sobre el terreno para analizar posibles daños a infraestructuras hidraúlicas y actuar sobre ellas. Esta es una labor conjunta con la Diputación, ya que el Consorcio Medioambiente y Aguas que depende de la institución cacereña es el organismo que gestiona el abastecimiento.

Por último, se ha acordado contactar con la Confederación Hidrográfica del Tajo para conocer las medidas que van a acometer en los cauces y presas que son de su titularidad de cara a evitar la contaminación por cenizas.

Al encuentro han acudido la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, Mercedes Morán, y el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, que han definido las actuaciones e intervenciones para asegurar un buen abastecimiento y agua de calidad.

«Queremos trabajar por si llega ese problema estar todos preparados y poder dar una respuesta rápida», ha señalado Morán. «Entendemos que si hay lluvias puede haber un arrastre de cenizas que contamine esa agua y entonces vamos a trabajar de la mano para poder evitar eso», ha añadido la consejera.