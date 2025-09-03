HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Junta y Diputación de Cáceres se coordinan ante el posible arrastre de cenizas de los incendios

Esta situación podría dañar infraestructuras e influir en la calidad del agua de los municipios afectados

M. F.

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 14:27

Reunión entre la Junta y la Diputación de Cáceres para coordinar las medidas frente al posible arrastre de las cenizas generadas por los incendios forestales ... de este verano, algo que puede dañar infraestructuras e influir en la calidad del agua de los municipios afectados.

