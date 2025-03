Estas son las ayudas directas de la Junta al campo por la sequía

Gratuidad de las tasas por reconocer ganado y expedir certificados

El decreto-ley de la Junta contempla igualmente la gratuidad de las tasas ganaderas. En concreto, no se deberá pagar por el reconocimiento facultativo de animales a exportar e importados y expedición de certificados; por la expedición de certificados; y por cada reconocimiento de bovino adulto; terneros añojos; ovinos y caprinos; lechones; cerdos para vida y para sacrificio; equinos; aves (por cada cien aves); avestruces; conejos (por cada cien); colmenas y cánidos (perros). Tampoco se deberá pagar por la inspección a la explotación ganadera durante sábados, domingos y festivos para el reconocimiento, comprobación del estado e identificación de los animales y realización del control en origen. Ni por el certificado de movimiento pecuario que acredita que los animales proceden de zonas no infectadas y que no padecen enfermedades infectocontagiosas o parasitarias.