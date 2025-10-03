HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

La campaña de aceituna de verdeo, directa a la almazara

El pequeño calibre del fruto y el buen precio del aceite hacen que bastantes productos destinen sus cosechas al molino

Celestino J. Vinagre

Celestino J. Vinagre

Viernes, 3 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Hemos empezado más tarde sobre la fecha habitual, unas dos semanas, y hay muchas dudas. De cómo saldremos en cuanto a kilos, y de cómo ... será el precio que nos paguen. Lo único seguro es que este año la calidad es excepcional», subraya Eusebio Pérez. Es miércoles, el primer día del recién estrenado octubre, y este agricultor de la comarca de Tierra de Barros empieza a coger junto a varias cuadrillas aceituna de verdeo (es decir, de mesa) en sus parcelas de Aldea de Cortegana, pedanía de Solana de los Barros. De 53 años, es uno de los productores clásicos de aceituna de verdeo en Extremadura, pero incluso él tiene reservado en esta campaña varios de sus olivares con destino a la almazara.

