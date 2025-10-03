La campaña de aceituna de verdeo, directa a la almazara

Hemos empezado más tarde sobre la fecha habitual, unas dos semanas, y hay muchas dudas. De cómo saldremos en cuanto a kilos, y de cómo ... será el precio que nos paguen. Lo único seguro es que este año la calidad es excepcional», subraya Eusebio Pérez. Es miércoles, el primer día del recién estrenado octubre, y este agricultor de la comarca de Tierra de Barros empieza a coger junto a varias cuadrillas aceituna de verdeo (es decir, de mesa) en sus parcelas de Aldea de Cortegana, pedanía de Solana de los Barros. De 53 años, es uno de los productores clásicos de aceituna de verdeo en Extremadura, pero incluso él tiene reservado en esta campaña varios de sus olivares con destino a la almazara.

«Diversifiqué y reservé una parte de mi producción a olivar superintensivo en secano, que se está poniendo bastante en esta comarca en los últimos dos o tres años, aunque sigo teniendo sobre todo aceituna para aderezo», comenta a HOY. En realidad, el superintensivo en secano lo puso más por evitarse el problema de la falta de mano de obra que por diversificar realmente su actividad agrícola, confiesa.

«Este año hay una parte de la aceituna que no es verdeable, por calibre. Tantísimas olas de calor han golpeado mucho al olivar, y mira que es un árbol agradecido. Con los pocos litros que cayeron el otro día (el domingo) seguro que las aceitunas mejorarán, pero la lluvia nos llega tarde y necesitan más agua. El calor final de septiembre ha sido el colmo. Y mira que tuvimos una primavera muy buena y los árboles se regeneraron bastante», relata como anticipo de situación.

Las temperaturas extremas del verano –con picos de hasta 44 grados– han provocado defoliaciones, paradas vegetativas e incluso agostamientos irreversibles en algunas explotaciones de olivar, explican los técnicos.

Son los mismos que, por buscarle el lado bueno, recuerdan que el intenso calor ha tenido un efecto positivo, el de una excelente sanidad del fruto, libre de plagas y enfermedades relevantes.

Costes mínimos

Aparte del calibre, el otro factor clave para que los productores de variedades de aceituna de doble aptitud –que sirven para aderezo y para molino– decidan qué hacer es el precio que percibirán. Y de nuevo apunta a que este año es claramente más interesante dejar el fruto para molino que para mesa. Se conjugan dos factores en este sentido.

De un lado, que el de la aceituna en verde esté por debajo claramente en todos los puestos de recepción de los 1,30-1,40 euros/kilo, considerados como mínimo para cubrir costes y obtener algún beneficio por el trabajo realizado. Sobre todo, teniendo en cuenta que el coste principal es la obligada mano de obra para coger la aceituna para mesa. Por eso los agricultores fijan una horquilla de ese tipo.

«Todo lo que sea un precio menor de 1,30-1,40 euros por kilo no es rentable en absoluto, lo diga quien lo diga», sentencia Eusebio Pérez, que tiene unas 60 hectáreas de olivar. Y eso requiere de bastante trabajadores cada campaña. «Son dolores de cabeza todos los años», subraya.

El problema, casi endémico, de garantizar plantillas para la recolección agrícola es otro lastre que suele ayudar a muchos productores de aceituna a optar por enviarla al molino.

«No hay manera de asegurar plantillas. Cada año es peor encontrar gente para el verdeo y te lo dice uno que suele apañarse. Pero este problema de la mano de obra es muy gordo y no se acaba de solucionar con personas de aquí», culmina.

De otra parte, en las almazaras españolas no hay stock de aceite de la campaña pasada y tras caer el precio a principios de verano se vuelve a vaticinar una subida importante, rondando los 6 euros por kilo, cuando empiece la campaña de aceituna para molino. Algo tremendamente sugerente para los agricultores de verdeo.

Irregularidad

«Sobre todo los primeros aceites se van a pagar muy bien, muy bien. Y eso lo vamos a ver en un mes aproximadamente porque no creo que la campaña de aderezo dure más allá de dos semanas», anticipa el agricultor de Solana de los Barros.

Manuel Zambrano, responsable de la sección de aderezo del grupo Viñaoliva, coincide básicamente en el análisis aunque aporta sus matices.

«Para el precio final de la campaña de aceituna para almazara queda por saber cómo será la producción en los países del norte de África, que son grandes productores y condicionan mucho nuestro mercado. Pero, sí, atisba a un buen precio, mejor que el de la aceituna de verdeo», concreta Zambrano a este diario.

Es el 'hombre fuerte' de Viñaoliva en el subsector del aderezo. El grupo tiene 26 cooperativas socias que recolectan una media de 15 a 20 millones de kilos de aceituna de verdeo por campaña. «Este año, con todos los interrogantes aún vivos, podemos tener una cosecha media-alta a pesar de todo. En Extremadura podemos llegar a unos 50 millones de kilos para verdeo. Pero hay muchas dudas».

Agrega que «si lloviera en la próxima semana y no hiciera mucho calor se mejoraría mucho la situación. Ha llovido solo un día, el domingo pasado, pero eso es muy poco para recuperar. El palo del verano ha sido muy gordo aunque el olivar es muy agradecido enseguida con las primeras lluvias de otoño. Pero llega ya muy apretado a este otoño», reflexiona.

Añade dentro de su análisis de una campaña recién iniciada que hay «mucha irregularidad» en los olivos y en las propias explotaciones. «En unos casos hay árboles cargados y en otros pegadas casi nada. Y esa irregularidad también se aprecia en los términos municipales. Hay que esperar una semana más, sobre todo si llueve o no, para afinar más cómo va a ser en cuanto a producción esta campaña», finaliza el experto del grupo cooperativo Viñaoliva,

En la vecina Andalucía, líder y referente tanto en la aceituna para almazara como para mesa, el diagnóstico es similar. No hay que olvidar que la comunidad andaluza suele comprar bastante kilos en Extremadura.

Según Asaja Sevilla, la falta de lluvias ha retrasado la campaña de recolección y ha rebajado las previsiones finales de producción a 495 millones de kilos en la provincia de Sevilla, la gran productora nacional.

Si se alcanza ese dato, sería un 7% por debajo del año anterior y un 3% por debajo de la media de los últimos cinco años, incluyendo los años de sequía, en la provincia sevillana.

Análisis vecino

«Esto es debido a la adversa meteorología, con cinco meses sin ninguna precipitación en las principales zonas productoras, varias olas de calor consecutivas y el récord de altas temperaturas en estos últimos meses, a lo que se suma la falta de lluvias a corto plazo», se especifica desde esa organización agraria.

En Sevilla, en Andalucía, pasa además lo mismo que en Extremadura. Se consolida la tendencia de nuevas plantaciones de olivar hacia la producción de aceite en detrimento de la producción para mesa.

Según la Organización Interprofesional de la Aceituna de Mesa, los olivos de la manzanilla cacereña presentaban a inicios de septiembre un alto nivel de carga, «pero con frutos pequeños y agostados en más del 50% de los casos». La recuperación depende de la «llegada inmediata de precipitaciones», vaticinaba. Esa precipitaciones han llegado muy bien, abundantes en la provincia de Cáceres, pero tarde y en un solo día, el pasado domingo. Y no se atisban a medio plazo que vuelvan.