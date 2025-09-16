Los agricultores esperan «buenos precios» para la aceituna ante el comienzo del verdeo La Comunidad de Labradores y Ganaderos de Almendralejo prevé una campaña corta

La Comunidad de Labradores y Ganaderos de Almendralejo (Clygal) prevé una corta campaña de verdeo en Tierra de Barros, sobre todo en las explotaciones de secano, donde las altas y persistentes temperaturas, junto a la falta de lluvias «mermarán considerablemente» las estimaciones iniciales.

A la vista de la situación actual y a la espera del «inminente» comienzo de la recolección de aceituna de mesa y posterior campaña de aceituna de molino, la Comunidad de Labradores espera unos precios «buenos» para el agricultor en el verdeo al alcanzar un calibre comercial, y también en la aceituna de molino si mejora el rendimiento graso.

Así, alcanzar las 57.000 toneladas de aceituna manzanilla 'verdeable' en la provincial de Badajoz resultará «prácticamente imposible» ya que, a los problemas de calor y ausencia de lluvias en el verano, hay que añadir la falta de mano de obra para la recolección.

Altas temperaturas

A esta «compleja situación» que se vive en Tierra de Barros no es ajena la provincia de Sevilla, que ha soportado temperaturas incluso más altas, lo que le ha llevado a retrasar al menos 10 días la campaña de verdeo, que además se verá «seriamente afectada» por las lluvias de primavera que cayeron en plena floración, informa la Clygal en nota de prensa.

Más allá de Sevilla, también Córdoba y Jaén presentan zonas donde la producción de aceituna ha caído hasta el 40 por ciento, según estiman algunas organizaciones agrarias, por lo que las previsiones indican que no se alcanzarán las cifras de AOVE registradas la pasada campaña, cuando se superaron los 1,4 millones de toneladas métricas.

AOVE

Respecto a la aceituna de molino, el «buen» comportamiento del mercado en agosto, que registró un incremento del 20 por ciento en las ventas de AOVE respecto a la media de los cuatro años anteriores, ha llevado a que la producción de 2024-2025 haya alcanzado el 94 por ciento de las ventas cuando aún faltan más de dos meses para iniciar la presente campaña.

Además, los precios han repuntado ante las menores expectativas de cosecha, de manera que el aceite de oliva virgen extra en origen en la semana del 6 al 12 de septiembre se sitúa provisionalmente en 4.270,07 euros/tonelada, frente a los 4.175,78 euros/toneladas de la semana anterior.

