Recogida de producto en una finca cercana a Medellín. ESTRELLA DOMEQUE
HOYAGRO

El tomate pierde producción por el calor

Dificultades ·

Cuando queda aún mucho producto que coger, el sector extremeño asume que será una campaña de pérdidas en un contexto además de precios más bajos

Celestino J. Vinagre

Celestino J. Vinagre

Viernes, 5 de septiembre 2025, 02:00

Este año nos ha venido todo mal. Mucha lluvia y tardía. Temperaturas realmente extremas y enfermedades como la esclerotinia que hace mucho tiempo que no ... las veía». Las palabras son de Ildefonso Cabanillas, agricultor de la pedanía pacense de Novelda del Guadiana. Está en plena campaña de recolección del tomate y de las 18 hectáreas que previó en febrero sembrar se ha quedado en apenas cinco por los precios que finalmente ha aceptado pagar la industria. Y ahora va a sacar menos kilos de los previstos.

