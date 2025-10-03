La guerra arancelaria de Trump aumenta el daño al sector

España es el principal productor mundial de aceituna de mesa. Extremadura no vende directamente una cantidad significa como exportadora –no supera los 4 millones ... de euros al año– pero hay que recordar que gran parte de nuestro producto sale hace otras regiones españolas (Andalucía fundamentalmente) que luego a su vez sacan la aceituna de verdeo fuera de nuestras fronteras.

En este contexto, cualquier sobresalto afecta a nuestros productores. «Claro que afecta. El problema es que no se sabe cómo realmente», señala Eusebio Pérez. «Tenemos desventaja clara con competidores como Egipto», añade Manuel Zambrano, responsable de la sección de aceituna de aderezo en el grupo Viñaoliva.

Estados Unidos, por decisión de su presidente, Donald Trump, ha impuesto nuevos aranceles. El gigante norteamericano es el mayor mercado mundial para este producto. Tanto de aceituna de aderezo verde como la negra.

La exportación de aceituna negra tiene un gravamen del 46; la verde, del 15%

Inicialmente Trump fijó un gravamen del 50%, una losa aún mayor para un subsector, como el de la aceituna negra, que ya tenía un 35% de arancel de salida. Finalmente, el 27 de julio pasado, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y Trump alcanzaron un acuerdo sobre aranceles y comercio. Por resumir: un límite arancelario único y global de los Estados Unidos del 15% para la mayoría de las mercancías de la UE. Un arancel que se suma, en el caso de la aceituna negra, al 31% que ya tenía vigente con anterioridad, desde 2018.

Es decir, los productores españoles de aceituna negra tienen que pagar un 46% frente a otros competidores. Los de verde, un 15%.

Pérdidas desde 2018

Según Asemesa (la Asociación de Exportadores e Industriales de Aceitunas de Mesa), esa imposición en 2018 hizo que España dejara de exportar por valor de 350 millones desde entonces y disminuyera su cuota de mercado del 70 al 30%. Ahora Zambrano avanza que el nuevo tipo del 15% hará caer la exportación española otros 76 millones.

En concreto, las exportaciones de aceituna de mesa a Estados Unidos, han caído un 28,4% entre las campañas 2017/2018 (cuando se impusieron los primeros aranceles a la importación de aceituna negra española) y 2023/2024 (última de la que se dispone información). Por preparaciones, la exportación de aceituna negra bajó un 57,5%, mientras que la de verde lo hizo un 15,8%.

Las empresas andaluzas Agrosevilla y Ángel Camacho concentran la mayoría de las exportaciones españolas de aceituna negra destinadas a pizzas, ensaladas y sándwiches del mercado estadounidense. Y hacia Sevilla es donde suele ir la negra extremeña.

Estados Unidos representa actualmente entre un 20% y un 25% de las exportaciones españolas de aceituna de mesa.

A la propia guerra arancelaria desatada por Estados Unidos, España, primer productor mundial todavía, suma desde hace años como otros países competidores ganan mucho peso. Como Marruecos, Egipto o Turquía, con costes más bajos. No solo esto. Tienen aranceles más bajos con EE UU. «Estamos perdiendo doblemente», culmina el responsable de aderezo de Viñaoliva.