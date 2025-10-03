HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

La aceituna verde española tiene un arancel del 15% en Estados Unidos; la negra asume el 46%. J. M. ROMERO

La guerra arancelaria de Trump aumenta el daño al sector

Celestino J. Vinagre

Celestino J. Vinagre

Viernes, 3 de octubre 2025, 02:00

España es el principal productor mundial de aceituna de mesa. Extremadura no vende directamente una cantidad significa como exportadora –no supera los 4 millones ... de euros al año– pero hay que recordar que gran parte de nuestro producto sale hace otras regiones españolas (Andalucía fundamentalmente) que luego a su vez sacan la aceituna de verdeo fuera de nuestras fronteras.

