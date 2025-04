El campo inicia la campaña mirando al cielo

JOSÉ TOMÁS PALACÍN Viernes, 4 de febrero 2022, 12:59 Comenta Compartir

El año pasado por estas fechas, el campo avisaba de que una sequía podría generar graves consecuencias en la economía extremeña. Finalmente, las lluvias aparecieron y la campaña de regadío se pudo salvar. Ahora, las previsiones hacen temer lo peor.

La zona occidental de la cuenca del Guadiana no tiene agua para ocupar toda la superficie cultivable. El tomate, el maíz o el arroz están amenazados otra vez. Hasta abril, cuando se empiece a regar, hay tiempo: el problema es que ya se habla de solo un 50% de disponibilidad de agua, y de que aunque llueva no se llegará al 100%.

«La esperanza que tenemos es que pueda llover de aquí hasta abril. Pero si no lo hace, afectará mucho a los cultivos de regadío», explica Domingo Fernández, presidente de Acopaex. «Los pantanos tienen el agua que tienen y, se reparta como se reparta, habrá problemas». Y el tomate es el más perjudicado, porque luego es transformado en la industria, y por lo tanto hay mucha mano de obra en juego.

«En principio, tenemos que ver cómo se va a repartir el agua, si algún cultivo tendrá preferencia. Esto no repercutiría solo al agricultor, sino a toda Extremadura: talleres, transportes, industrias, mano de obra. Debemos tener en cuenta que hay de 3.000 a 4.000 personas empleadas todo el verano. Si no hay tomate, se reduciría, con lo que supone eso para la mano de obra en nuestra región, con la que ya tenemos un problema», abunda Fernández.

Según la Ley de Aguas –indica– todavía no está claro que los cultivos que generen más mano de obra tengan preferencia. Y teniendo en cuenta que el 80% del tomate extremeño se exporta, se verían afectadas las relaciones comerciales. Si la región no abastece a su clientela europea, esta buscará el producto en otros sitios. «Solo encuentro perjuicios para la región».

Las organizaciones agrarias vienen pidiendo que se constituya la Mesa de Sequía para ver cómo se hará el reparto de agua, un foro que se reunirá el lunes. Consideran, como el propio Fernández, que el campo ya está en «fechas límites», de urgencia: hay que echar los semilleros y quieren saber con cuánta agua podrán disponer.

«Queremos que llueva porque las guerras no son buenas en ningún terreno. Pero si no llueve... El problema es importante. El 6% del regadío produce más que todo el secano. Si no lo hace, esperamos que haya una decisión homogénea que no perjudique a una parte de la agricultura extremeña».

Por su parte, Alonso Ruiz, director gerente de Extremeña de Arroces, coincide en lo mismo: «¿Cuánto va a llegar? Ni idea, hay que ser pacientes y esperar. ¿Cuánta caerá? No sé. Hasta que se inicie el periodo normal de siembra, no podremos saberlo cómo afectará a cultivos de primavera-verano».

Normalidad imposible

Según Ruiz, tiene que caer mucha agua para que haya una previsión de normalidad absoluta. A día de hoy todo el mundo está preocupado porque aunque en principio se espera que llueva, la cantidad de agua que puede caer en condiciones normales no será la necesaria.

«Todo depende de cómo y de qué dotación real se establezca entre las comunidades. Y, a partir de ahí, veremos. Si no hay agua, es muy probable que suframos todos. Pero el arroz o el maíz sufrirían más». Y no solo habla por los niveles de producción, sino también por las decisiones que pueda tomar el agricultor.

Además, el arroz sigue teniendo el sambenito de ser el mayor consumidor de agua porque se cultiva por inundación. Algo que Ruiz aclara: «Se ha evolucionado mucho en los últimos años. Ha reducido enormemente su consumo de agua y hasta diría que se pueden encontrar cultivos que gastan más agua que algunas parcelas de arroz».

Así, si los números son los que se prevén y no se modifican, el campo tendrá «un problema enorme». Ruiz señala que habrá un impacto directo en la economía de poblaciones y comarcas de las Vegas Altas y las Bajas. Por ello, cree que no va a ser un año fácil, aunque confía en que la situación mejore. «¿Que se recuperará totalmente? No lo sé, veremos. Quiero ser optimista».

José Cruz, secretario de agricultura de UPA-UCE, se reunió ayer con la consejera de Agricultura, Begoña García, encuentro en el que le pidió que inste al Gobierno a que publique un real decreto ley de sequía para las zonas regables de la región, además de otras medidas urgentes. Por ejemplo, garantizar el cobro de las ayudas de la PAC sin penalizaciones; medidas fiscales; moratoria de dos años para los préstamos oficiales a los que estén acogidos los afectados; exención de la tarifa de utilización de agua y del canon de regulación y exención de las cuotas a la Seguridad Social, entre otras.

Por otra parte, en la zona de Orellana, –que concentra 60.000 hectáreas de regadío y más de 6.000 agricultores– los usuarios de las cuatro comunidades de la Comunidad General de Usuarios del Canal de Orellana tendrían una asignación máxima de 209 hectómetros cúbicos en vez de los 467 hectómetros cúbicos de una campaña normal. Tras el reparto propuesto por la Confederación Hidrográfica del Guadiana, se les asignarían 94 hectómetros cúbicos para la siguiente: un 20% de su dotación.

«Quieren penalizar esta zona. Lo hacen por el agua consumida en años anteriores. Esto tiene una gran repercusión, porque es la zona más grande que tenemos. Ha consumido más agua, pero no se explican los motivos», señala el presidente de Acopaex. Según él, la red de acequias está en una situación calamitosa. No ha consumido, se ha perdido. «Tiene más de cincuenta años, no se ha reparado y se ha perdido agua a la fuerza».

«La penalización no viene a cuento. Tendrán que buscar alguna solución para que eso no se quede así, porque los tiempos malos habrá que repartirlos como se reparten los buenos. La Administración deberá tomar medidas: aquí todo el mundo tiene que mojarse», denuncia.