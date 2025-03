Agricultura minimiza el número de vacas infectadas por la enfermedad hemorrágica

JOSÉ TOMÁS PALACÍN Badajoz Lunes, 21 de agosto 2023 | Actualizado 22/08/2023 11:36h. Comenta Compartir

La nueva consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, Mercedes Morán, ha presidido este lunes el primer Consejo Asesor Agrario de Extremadura (CAEX) desde su nombramiento, con el objetivo de escuchar a las organizaciones agrarias y sus demandas y necesidades, además de abordar diversos temas de interés del sector.

Temas de interés como la enfermedad hemorrágica epizoótica (EHE) que azota a la ganadería bovina y a la fauna silvestre –sobre todo, ciervos–. Y es que la pasada semana, La Unión de Extremadura aseguró que este virus que transmite el mosquito Culicoides provoca la muerte de 425 vacas al día, y que si no se tomaban medidas más contundentes iban a fallecer más de 13.000 vacas en el mes de agosto.

Por otro lado, advirtieron pérdidas superiores a los 15 millones de euros en este mes solo por las muertes de los animales afectados por la enfermedad hemorrágica epizoótica.

Las cifras vertidas en los últimos días «no son reales y no se corresponden con los datos oficiales», ha indicado la consejera, mandando un claro mensaje de tranquilidad. Además, Morán se ha comprometido a facilitar a las organizaciones agrarias los datos reales de las muertes en campo y ha asegurado que «en Extremadura la situación no es diferente a otras comunidades autónomas».

Del mismo modo, al verse varios territorios del país afectados por esta enfermedad, ha urgido al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a tomar las medidas oportunas en las regiones afectadas.

Por lo tanto, ha insistido en que el hecho de que haya zonas restringidas «no supone que no puedan moverse los animales, sino que se ponen algunas condiciones si van a zona libre, como estar sin síntomas clínicos y desinsectados si van para reproducción o cebo, pero si van para sacrificio, no es necesario». Igualmente, no hay restricciones de movimiento de ningún tipo dentro de las zonas restringidas.

Entre otros temas, también ha hablado sobre las ayudas al sector de la cereza tras los daños sufridos por la lluvia. La consejera ha escuchado a las organizaciones agrarias para «buscar un consenso y ha manifestado su interés en que lleguen cuanto antes a los agricultores».

También se han abordado las ayudas a la sequía del cereal, que se han puesto en marcha a la llegada de Mercedes Morán a la Consejería, ya que, aseguran desde la Junta, «estaban aún sin tramitar».

