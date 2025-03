Los agricultores independientes acuerdan hacer una protesta conjunta a la semana

En pie y a viva voz. Así fue la reunión que tuvo lugar entre el miércoles y el jueves por la noche en el Hotel ... Vetonia de Almendralejo. La mayoría de los representantes de las localidades extremeñas más implicadas en las protestas agrarias decidieron que ir por separado de cualquier organización agraria, sindicato o partido político empezaba por coordinarse mejor. Los cacereños llevan ventaja en eso a los pacenses, pero todos optaron por empezar de cero y tomar una nueva dirección.

La primera es clara: no quieren hacer daño a la ciudadanía. Como cuenta Antonio Ortiz, representante de Almendralejo de 53 años, la idea no ha sido en ningún momento molestar a la sociedad. Sólo querían hacerse notar y avisar a la Junta de Extremadura, al Gobierno de España y a la Unión Europa de que el campo extremeño no aguantaba más.

De ahí que la directriz ahora sea organizar una sola acción por semana, con agricultores pacenses y cacereños unidos, y en una localidad que decidirán en siguientes asambleas. «Estamos en un punto de coordinación encaminado a la moderación. Hemos llamado la atención. Ahora, una vez que la tenemos, queremos que la llama no se apague, hacer una llamada a la sociedad, donde los políticos parece que son más sensibles. El campo es muy importante, pero las administraciones serán más sensibles a lo que opine la sociedad que ante lo que opinemos nosotros», explica a HOY Ortiz.

«La batalla ahora está en ganarse a la sociedad y transmitirlo bien. Porque esto es para todos. Esto va sobre la supervivencia del sector primario. A este paso, comer se convertirá en un lujo, y eso traerá malas consecuencias. Y el primero que tiene que dar el aviso es el agricultor, que es el que lo está viendo. El ciudadano, mientras que vaya al súper y vea el precio de la comida, no se alarmará. Pero todo irá cambiando poco a poco, nosotros ya lo estamos viendo en nuestros costes. Si el agricultor abandona el campo porque se arruina, todos sufriremos», declara Ortiz.

Esta «moderación» nace del «cansancio» de la ciudadanía y de los propios agricultores. El representante –que quiere dejar claro que sólo es el elegido por Almendralejo, no es portavoz de los independientes ni pretende serlo– argumenta que el campo debe reconocer que los cortes de carreteras son una molestia para al ciudadano. Y que este no tiene la culpa de nada. Por ello, buscarán una unidad de acción con un argumentario que ya están consensuando, porque quieren que todos los agricultores, con sus particularidades en cultivos y geografía, y ganaderos, se sientan representados.

Sobre una posible reunión con la Delegación del Gobierno o la Junta, admite que no pueden culparles de que no se hayan puesto en contacto con ellos, porque no estaban organizados. «Por eso ahora, de forma sensata, habrá una interlocución coordinada y les llevaremos nuestras reivindicaciones».

Y adelanta: «Al final, esto tiene que llegar a las grandes administraciones: a Extremadura, a España, a Europa y primero a los ciudadanos. Todo ha sido muy espontáneo, que es bueno, porque representa muy bien el hartazgo del campo, pero también descoordinado. Las sensaciones ahora son buenas: de mucha unión y mucha fuerza. Saldrán cosas nuevas y hay mucha gente joven implicada».

Aunque los agricultores consultados por HOY remarcan que todas las edades estaban representadas en el Vetonia, destacan la gran cantidad de profesionales jóvenes que salieron elegidos como representantes de sus localidades. Es el caso, por ejemplo, de Entrín Bajo y Santa Marta. «Se nota que la juventud quiere tomar partido en las reivindicaciones. Al final, el futuro es suyo», comenta Ortiz.

Alejandro Antúnez tiene 24 años y es agricultor en Entrín Bajo. Admite que desde la provincia de Cáceres, donde empezaron a coordinarse antes, dieron las primeras pautas para crear una gran «plataforma» que albergue el sentir del campo extremeño. «Habrá dos representantes de cada provincia cuando haya que hablar con las administraciones, pero lo de este jueves fue una primera toma de contacto, todavía habrá muchas decisiones que tomar», afirma.

Del caos a la coordinación

Según él, la primera hora de reunión fue «caótica», pero al final todos se pusieron de acuerdo en lo principal: hay que transmitir las quejas a la sociedad y los políticos, están totalmente fuera de toda organización y partido político y no quieren que les utilicen.

«Se intentará que se tengan en cuenta todas las particularidades de cada zona, como a nosotros, que nos afecta mucho la zona ZEPA. Pero reitero que esto es todavía muy incipiente y hay que seguir coordinándose».

Por su parte, José María Pérez, de Santa Marta (22 años), resume que el 'Pacto del Vetonia' consiste «simplemente en que los agricultores y ganaderos de Badajoz y Cáceres busquemos un punto de unión y de fuerza para ser más independientes. Y que las organizaciones agrarias sepan que ya nos estamos coordinando fuera de su marco de actuación».

Esa 'tabula rasa', cree Pérez, es buena, porque les da el punto de ilusión que necesitan los jóvenes y también los más mayores de la reunión, desilusionados con sus representantes agrarios y tantos años de lucha. «Estamos representados todos en edad y en ideología. Todos caben, incluso afiliados de otras organizaciones. Una vez que terminemos con la tabla de reivindicaciones, nos pondremos en marcha, con moderación, como llevábamos pensando desde hace unos días. Pero esto no va a parar de ninguna manera», adelanta.

Sólo que, en esta ocasión, como no para de remarcar Ortiz, la moderación será la protagonista de la nueva fase de protestas agrarias.

El nombre todavía no está claro: «Hablamos de una plataforma, que es lo que somos, y algunos la llaman 'En defensa del campo'. Pero estamos sólo al principio, todavía quedan muchas decisiones por tomar».