Planas ofrece más inspecciones y menor carga burocrática al campo, que mantiene las protestas

El Gobierno da un paso adelante ante las reivindicaciones del campo que, de momento, no ha sido suficiente para suspender las movilizaciones que se mantendrán ... al menos hasta el próximo consejo europeo de agricultura del 26 de febrero. Tras una reunión de más de dos horas con las organizaciones profesionales del sector (Asaja, COAG y UPA), el ministro de Agricultura, Luis Planas, anunció este jueves un paquete de medidas, entre las que destaca la creación de una nueva Agencia Estatal de Información y Control Alimentario para reforzar las inspecciones para que se cumpla la ley de cadena alimentaria.

Esta agencia sustituirá a la actual AICA, ahora dependiente del Ministerio y que, al pasar a ser estatal, estará dotada con más fondos y personal y podrá actuar de oficio. Agricultura se ha comprometido además a un consejo asesor en marzo para indicar los sectores donde se deben realizar esas inspecciones de oficio de forma más urgente, así como a publicar las sanciones graves y muy graves a las empresas que incumplan la norma que prohíbe vender a pérdidas.

«Ha sido una reunión positiva», indicó Planas tras el encuentro, en el que también se ha anunciado un plan para simplificar la adaptación del denominado cuaderno digital, otra de las principales reivindicaciones del sector. En concreto, contar con esta herramienta tecnológica dejará de ser obligatorio y tendrá carácter voluntario. Eso sí, se establecerán incentivos -que no han sido detallados por el Ministerio- para aquellos agricultores y ganaderos que lo adopten.

Con el compromiso de defender la simplificación de la PAC en el próximo consejo en Bruselas, Planas explicó que planteará también un régimen simplificado como existía hasta 2022 para que los pequeños agricultores estén expuestos a menor carga administrativa y menores controles.

En Europa, también se defenderá un mayor control de las importaciones de países de terceros. Y en España, el Ministerio ha decidido dar un paso al frente, al anunciar que «estableceremos de forma preventiva el límite de residuos en cero». Es decir, cuando sea necesario, para sustancias que no estén autorizadas y la UE no haya establecido un límite máximo de residuos, el Gobierno español no permitirá su entrada en el país.

Las asociaciones agrarias también han defendido el tono positivo de la reunión, pero piden más al Ejecutivo. «Hay que cambiar los análisis, al ministro le gusta hablar de precios, y a nosotros nos gusta hablar de costes», indican desde Asaja, apuntando directamente a las leyes medioambientales o al incremento del salario mínimo interprofesional entre los problemas del campo.

«Nos parece un paso adelante pero queda mucho camino por recorrer«, añaden desde Coag, recordando que no se ha avanzado en otras peticiones, como la mejora de los seguros agrarios. El Gobierno defiende, no obstante, que sí ha mantenido otras ayudas como la bonificación al gasóleo profesional, que ya ha costado unos 400 millones de euros anuales al Estado.

Protestas

El encuentro, que estaba previsto para primera hora de la mañana y se retrasó hasta bien entrada la tarde, llegaba tras una intensa jornada de movilizaciones con los agricultores y ganaderos cortando de nuevo carreteras y vías e incluso llevando una veintena de tractores a los aledaños del Ministerio de Agricultura en Madrid.

El objetivo de las organizaciones es seguir presionando para que el Gobierno siga tomando medidas, para lo que se emplazan a una nueva reunión tras el consejo europeo del 26 de febrero. «Es el momento de hacer ruido y que nos escuchen en Europa», indican desde una de las organizaciones presentes en la negociación.

De momento, el calendario de movilizaciones se mantiene, incluida una gran tractorada en Madrid para el mismo 26 de febrero, coincidiendo con esa reunión de ministros del ramo europeos.

Esta es la segunda vez que Planas se reúne con estas tres organizaciones, tras el encuentro celebrado el pasado 2 de febrero, justo antes de que se iniciaran las protestas que, según los últimos datos de Interior, ya se han saldado con 40 detenidos y 3.187 denuncias.

La convocatoria llega además unas horas después de que se reuniese el Observatorio de la Cadena Alimentaria, el órgano encargado de vigilar y analizar -entre otras cosas- la formación de precios y márgenes a lo largo de toda la cadena, desde que un alimento sale del campo hasta que llega al consumidor. No obstante, el encuentro se saldó con la conclusión de que el refuerzo de la ley que rige esa cadena, y que entre otras cosas prohíbe vender a pérdidas, debe basarse en que haya más denuncias de los agricultores para que así se puedan llevar a cabo más inspecciones.