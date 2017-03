El presidente del PP extremeño, José Antonio Monago, se ha referido a la investigación abierta en Plasencia que afecta, entre otros, a la única diputada que Ciudadanos tiene en la Asamblea regional. Monago ha dicho que su partido siempre incide en que la presunción de inocencia debe regir ante cualquier proceso judicial abierto pero ha aprovechado el caso de las viviendas ilegales que no fueron derribadas en el municipio placentino para criticar a Ciudadanos y, en concreto, a su diputada autonómica, María Victoria Domínguez. "Si siguiéramos la doctrina de Ciudadanos, la señora Domínguez tendría que dimitir. Lo hemos visto en Murcia, donde Ciudadanos no apuesta por la presunción de inocencia y pide la dimisión del presidente de la comunidad autónoma".

El presidente regional de la formación de centroderecha recalca que "aplicando la doctrina de Ciudadanos, me imagino que (los dirigentes de esa formación) serán coherentes y actuarán en consecuencia".

De igual modo, Monago ha criticado veladamente que María Victoria Domínguez no haya ido a declarar ante el juez al estar aforada. "Hay formaciones políticas que están contra los aforados, la figura del aforamiento para los cargos políticos y, sin embargo, ahora vemos que Elia María Blanco (exalcaldesa de Plasencia), que no está aforada ha tenido que declarar y la persona que está aforada no ha declarado. Creo que hay una incongruencia clara en esta materia por parte de algunos".

María Victoria Domínguez no ha querido hacer, hasta el momento, declaraciones aunque ha asegurado que al final de la mañana se pronunciará sobre el asunto