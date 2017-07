Renfe contempla actuar en la red convencional pero las obras no serán a corto plazo Viajeros en tierra, este domingo, del tren con destino a Puertollano desde Extremadura. :: HOY El atropello de una mujer en Talavera corta tres horas el tráfico con la capital de España y los viajeros de la línea Madrid-Llerena son trasladados en autobús CELESTINO J. VINAGRE MÉRIDA. Martes, 25 julio 2017, 07:55

Renfe contempla actuar sobre dos de los peores tramos de la red extremeña (Monfragüe-Humanes y Castuera-Puertollano) pero su mejora no sería a corto plazo. Los proyectos para esa mejora se están redactando y después habría que sacarlos a concurso. Las obras, en el mejor de los casos, no comenzarían hasta el próximo año. Es la información que trasladó hace tiempo el Gobierno central a la Junta, según indicó la consejera de Ordenación del Territorio, Begoña García Bernal, que ayer elevó el tono de las críticas ante la sucesión de averías y retrasos en el último mes, unos hechos que han afectado a decenas de viajeros. «Hasta aquí hemos llegado, esto no puede seguir así. Renfe y Adif tienen que actuar de inmediato. Nuestra paciencia tiene un límite», clamó ayer García Bernal en Madrid.

Se lo dijo a representantes de Renfe que, junto a los de Adif, estuvieron juntos en la primera reunión convocada por la Comisión Mixta de Seguimiento sobre las obras del tren rápido al que se ha comprometido el Ejecutivo central para 2020 entre Plasencia y Badajoz. El Gobierno mantiene que en el último trimestre de 2019 estará lista la plataforma de ese tren rápido y que en 2020 estará electrificada. El PP extremeño valoró positivamente el «compromiso de plazos» del Gabinete de Rajoy.

Bernal también se reunirá el viernes con el presidente de Renfe para abordar actuaciones «inminentes que necesita el tren extremeño para no seguir en esta situación insostenible», expresó a HOY.

A la espera de que se concrete el proyecto del tren rápido, la región necesita obras más urgentes en el tren convencional, resalta la Junta. Entre ellas, el arreglo de vías, fundamentalmente entre Castuera y Cabeza del Buey (donde la limitación de velocidad es de 50 km/h durante 24 kilómetros al circular sobre traviesas viejas, algunas del siglo XIX).

También son necesarias actuaciones entre las paradas de Monfragüe y Humanes que pasan por actuar sobre terraplenes, pasos a nivel o activar el CTC (control de tráfico centralizado) sobre estaciones que ahora no tienen uso real. Con esto último se evitaría el bloque del tráfico ferroviario durante horas. Adif explicó ayer que en ese tramo van a mejorarse las instalaciones de seguridad y comunicaciones para conectar la línea con la plataforma entre Plasencia y Badajoz.

Mientras se producía ese reunión en Madrid, una nueva incidencia se produjo ayer en el tren extremeño. En este caso no fue por una avería sino por el atropello de una mujer cerca de Talavera de la Reina. La mujer había invadido la vía. Murió en el acto. Por este motivo el tráfico ferroviario con Extremadura estuvo interrumpido durante tres horas. Como efecto colateral se vio afectada la línea Madrid-Llerena. Al estar cortada la vía (es de sentido único), Renfe decidió que los viajeros que habían llegado a Talavera desde Madrid hicieran el resto del desplazamiento a Extremadura en autobús, por lo que un autocar fue recogiendo pasajeros por las estaciones extremeñas.

En clave política, el PP regional, a través de su portavoz de Infraestructuras, Víctor del Moral, pidió a Vara «que se ponga a trabajar y negociar con el ministerio» para dar solución a los problemas del tren convencional «y que la región cuente con un servicio en condiciones óptimas para los viajeros».

Por su parte, la diputada regional de Ciudadanos, Victoria Domínguez, tachó de impresentable la situación del tren en la región. «No se puede jugar con la seguridad» de los viajeros por su «mal funcionamiento».