El Tribunal de Cuentas obliga a políticos y a un técnico de Jaraíz a devolver el dinero

El Tribunal de Cuentas ha decretado que cinco políticos del Ayuntamiento de Jaraíz de la Vera (Cáceres) y el interventor del mismo tienen que devolver el dinero invertido en la adquisición de material para ejecutar un parque en un terreno de propiedad privada. Ese dinero asciende, según la notificación del Tribunal de Cuentas, a 92.534,37 euros, de los que corresponden 89.628,90 euros al principal y 2.905,47 euros a intereses.

La mayor parte de la cuantía, 91.979,89 euros, tiene que ser abonada por el que fuera alcalde en la legislatura en la que se ejecutó la obra, el socialista José Bonifacio Sánchez Cruz. Y el resto, 554,48 euros, por los cuatro políticos que formaban la junta de gobierno en la legislatura siguiente, después de las elecciones de 2015, y que decidieron aprobar la última factura que restaba de la compra de material, así como por el interventor del Ayuntamiento, Roberto del Olmo, por cuyo informe favorable la junta de gobierno decidió este último pago. Se trata de Pedro Laso (Extremeños), María Greis Hernández (PP), Elisabeth Santos (PP) y Ovidio Fernández (Extremeños). También obliga al pago solidario de esta última cuantía a los herederos del que fuera alcalde en ese momento, el popular Antonio Fraile, quien falleció en julio de 2016.

El Tribunal de Cuentas ha tomado esta decisión tras escuchar el pasado viernes la declaración de todos los implicados, resolución que adoptó asimismo después de que el actual equipo de gobierno, en el que están incluidos los cuatro ediles que deben hacer frente al pago de la última factura junto con el interventor, denunciaran la obra ante esta sede.

La misma fue incluida en el plan de actuación de Aepsa 2014-2015. Pero no inicialmente, sino una vez el plan fue aprobado por la Junta de Extremadura y contaba con la subvención para su ejecución. La construcción de un parque en la finca del Cuco, en la calle Villa, no formaba parte de ese plan inicial, se incluyó en sustitución de otra obra que sí estaba prevista y para la que se concedió la subvención; y, además, el terreno donde se llevó a cabo es de propiedad particular.

Son los motivos por los que el Ayuntamiento de Jaraíz ya ha tenido que devolver los más de 20.000 euros de las ayudas públicas que la Junta concedió para la ejecución del plan de Aepsa que se destinaron al parque de la finca del Cuco, y son los motivos también por los que el Tribunal de Cuentas ordena ahora a políticos y técnicos que devuelvan el dinero de las arcas municipales que se dedicó, igual que la subvención de la Junta, a la adquisición de material para el parque de la calle Villa.

Porque la obra se hizo en suelo particular, porque no estaba prevista en el plan de actuación inicial y por tanto no contaba con subvención aprobada y porque, además, la cuantía destinada finalmente a la adquisición de material para llevar a cabo esta obra habría requerido su licitación pública. Cuestiones todas de las que deja constancia la secretaria del Ayuntamiento de Jaraíz de la Vera en el informe que ha emitido respecto a esta actuación.

Contra la decisión del Tribunal de Cuentas cabe interponer recurso, pero independientemente de ello políticos e interventor deben ingresar el dinero solicitado.