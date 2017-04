Cinco políticos de Jaraíz declaran ante el Tribunal de Cuentas por una obra

A las diez de mañana de mañana viernes, cinco políticos de Jaraíz de la Vera (Cáceres) declararán ante el Tribunal de Cuentas en Madrid por una obra ejecutada en el plan de Aepsa (Acuerdo para el Empleo y Protección de la Seguridad Social Agraria) de 2014-2015.

Son los cinco políticos que han firmado facturas relacionadas con la construcción de un parque en la calle Villa, en la finca del Cuco, de propiedad privada. Se trata del que fuera alcalde de Jaraíz en esa legislatura, José Bonifacio Sánchez (PSOE) y de cuatro miembros del actual equipo de gobierno de coalición de la localidad: Pedro Laso (Extremeños), María Greis Hernández (PP), Elisabeth Santos (PP) y Ovidio Fernández (Extremeños).

Además están citados para declarar también mañana viernes el interventor del Ayuntamiento y cuatro familiares del que fuera alcalde de Jaraíz tras las elecciones de 2015, el popular Antonio Fraile, que falleció en julio de 2016.

La denuncia que ha motivado la investigación por parte del Tribunal de Cuentas, que cita también a las declaraciones al Ministerio Fiscal y al actual alcalde del PP como representante legal del Ayuntamiento, fue presentada hace un año, en la primavera de 2016, por los cuatro ediles que junto con el socialista Bonifacio Sánchez están llamados a declarar. «Entonces, por la enfermedad de Antonio Fraile, yo era el alcalde en funciones y con los otros ediles de la Junta de Gobierno decidimos denunciar la obra ante el Tribunal de Cuentas», explica Pedro Laso, primer teniente de alcalde y concejal delegado de Régimen Interior, Personal y Medio Ambiente.

Según su explicación, la decisión la tomaron «después de tener que firmar el pago de la última factura de la obra del parque de la calle Villa». Afirma que lo hicieron tras contar con un informe favorable del interventor y que es por esa factura, de 537 euros, por los que los cuatro ediles del actual equipo de gobierno tienen que declarar.

«Por el resto, hasta los casi 89.000 euros que se destinaron a material para esa obra tiene que declarar el exalcalde Bonifacio Sánchez», afirma Laso. «Porque no licitó el suministro de material como marca la ley dada la cuantía, porque lo destinó a la construcción de un parque que no estaba previsto en el plan de actuaciones para ese ejercicio y porque, además, el terreno donde se hizo esta obra no es municipal sino privado», detalla el primer teniente de alcalde de Jaraíz de la Vera.

Son los motivos, en cualquier caso, por los que el Tribunal de Cuentas ha atendido la denuncia del actual equipo de gobierno y por los que mañana tomará declaración a políticos y técnico. Después de constatar, por un informe de la secretaria del Ayuntamiento, que efectivamente la construcción del parque en la finca del Cuco (imagen que ilustra esta información) se llevó a cabo en un terreno privado y que, además, el mismo no se incluyó en el plan de actuaciones de Aepsa (el antiguo PER) para cuya ejecución el ayuntamiento verato recibió un total de 293.000 euros para los costes salariales de los trabajadores y 42.192 para los materiales.

El cambio de un parque por otro elevó la cuantía de los materiales hasta los 147.457 euros, motivo por el que el interventor, como recoge la secretaria en su informe, puso reparos a la obra. Puesto que no se había sacado a licitación y porque para la misma no había presupuesto consignado. Además de estos reparos, la secretaria recuerda que la construcción que se investiga sustituyó al parque previsto en el plan aprobado por la Junta y para el que se habían logrado las ayudas públicas.

El exalcalde socialista José Bonifacio Sánchez Cruz prefirió no hacer declaraciones ayer respeto a la investigación abierta por el Tribunal de Cuentas. Solo señaló que «esta situación es dura; soy un persona seria, honesta y noble, y esto no tiene sentido».