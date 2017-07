Aquellos días en los que Cáceres se transformó en 'Desembarco del Rey' 01:07 Así aparece el Arco de la Estrella en el segundo tráiler de 'Juego de tronos' 'Juego de Tronos' estrena esta madrugada su séptima temporada, aunque es previsible que hasta el tercer capítulo no salgan los escenarios extremeños : M. J. T. CÁCERES. Domingo, 16 julio 2017, 09:25

Se acabó la espera. 'Juego de Tronos' estrena esta madrugada (a las tres) su séptima temporada a escala mundial. Se trata de un fenómeno casi planetario que también tiene su vertiente local. No hay que olvidar que tres escenarios de la provincia, Cáceres, Trujillo y Malpartida de Cáceres, han sido decorados naturales del rodaje de esta última entrega de la exitosa serie de la HBO. Comienza también la cuenta atrás para ver la Ciudad Monumental o Los Barruecos en pantalla.

La provincia acogió el rodaje más largo que se ha llevado a cabo en España durante esta última temporada. El equipo permaneció en tierras extremeñas durante un mes entero. La grabación arrancó el 15 de noviembre en el castillo de Trujillo. Desde aquí, el equipo se trasladó hasta Malpartida de Cáceres. Su paraje natural de Los Barruecos -en concreto El Barrueco de Arriba- fue el lugar elegido para recrear la gran batalla de esta temporada, cuya filmación se prolongó durante varias semanas.

Y, finalmente, durante el 15 y el 16 de diciembre la acción se trasladó al recinto amurallado de Cáceres. Las escenas tomadas en el casco histórico pusieron no sólo fin a la estancia de 'Juego de Tronos' en la provincia. También echaron el broche al paso de la serie por España, que recorrió previamente las playas del País Vasco y diferentes enclaves de Andalucía.

Durante dos días la Ciudad Monumental cacereña, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, se transformó por obra y gracia del atrezzo y el guión en 'Desembarco del Rey'. Se trata de la capital de los Siete Reinos que aparecen en la ficción y está localizada en la costa este de Poniente, uno de los cuatro continentes del mundo imaginario basado en la saga literaria de George R. R. Martin.

El segundo tráiler oficial de esta séptima temporada ya ha permitido hacerse una idea de cómo aparecerá Cáceres en la pequeña pantalla. En este avance se puede ver la zona del Arco de la Estrella y de fondo, gracias a los efectos digitales, la Fortaleza Roja, sede del Trono de Hierro y de los reyes de los Siete Reinos.

La lluvia marcó el primer día de grabación en Cáceres, que contó con la presencia de actores como Johan Philip Asbæk, que interpreta al personaje Euron Greyjoy, autoproclamado rey de las Islas del Hierro. Protagonizó una secuencia a caballo. También estuvieron las actrices Indira Varma (Ellaria Arena en la serie, miembro de la casa Martell) y Gemma Whelan (es Asha Greyjoy en la ficción).

Si esa primera jornada transcurrió principalmente en la Plaza de Santa María, durante el segundo día la acción se trasladó al Arco de la Estrella. El equipo rodó, además, en la Plaza de las Veletas. Aquí las cámaras captaron nuevos rostros: el de Sam Tarly, el amigo y consejero de Jon Nieve, acompañado de su pareja en la ficción, Gilly. La presencia de estos personajes aportaron un dato importante. Además de 'Desembarco del Rey', Cáceres también será en la ficción 'Antigua', lugar donde se encuentra la Ciudadela, la escuela de los eruditos maestres.

Javier Marcos, administrador del portal especializado 'Los siete reinos', apunta que es muy probable que hasta el tercer capítulo no aparezcan escenarios extremeños en la serie, aunque no descarta que la escena de Sam Tarly salga en el segundo. En el tercero, detalla, se podrá ver la Plaza de Santa María con Euron Greyjoy y Ellaria Arena como protagonistas. Y puede que el castillo de Trujillo -donde rodaron Jaime Lannister y Bronn- salga en esta misma entrega. Si no es así, añade, lo hará al inicio del cuarto, donde también se verá la gran batalla de Malpartida, que recrea el enfrentamiento entre los Lannister y las tropas de Khalessi. Contó con la participación de 400 extras y decenas de caballos. También participaron en esta grabación Emilia Clarke, que da vida a Daenerys Targaryeny, y Tyrion Lannister, además de Gusano Gris y Jaime Lannister.

Cáceres se prepara para dar la bienvenida al invierno en pleno mes de julio. La espera ha terminado.