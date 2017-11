Extremadura no podrá sembrar más hectáreas de cava hasta 2020 01:14 El sector y la Junta se unen para presentar alegaciones ante una decisión que afecta notablemente a la región y beneficia a los bodegueros catalanes CELESTINO J. VINAGRE Jueves, 16 noviembre 2017, 23:25

Golpe a Extremadura con el cava. El Gobierno cambia la postura de principios del pasado año y limitará la autorización de nuevas hectáreas de viñas con destino al espumoso dentro de la denominación de origen Cava. Ahora admite la prohibición no solo para el próximo año. Lo hace por espacio de tres años, de tal manera que el Ministerio de Agricultura ha decidido que no entren nuevas hectáreas para cava en 2018, 2019 y 2020.

Agricultura ha establecido el próximo lunes como fecha límite para presentar alegaciones. Es lo que piensa hacer la Junta en coordinación con el sector vitivinícola de la región.

El desarrollo del cava ha sido espectacular en Extremadura en la última década. En 2004 Extremadura produjo 76.000 botellas de cava. Era algo casi residual. Al año siguiente se llegó a las 300.000. En 2014 fueron ya 2,8 millones. Y para este año la previsión más conservadora habla de casi 6 millones de botellas en el mercado.

Otra estadística para corroborar la pujanza del sector en la región es que Extremadura cuenta ahora con 1.364 hectáreas de cava dentro de la denominación de origen Cava (son 35.000 en todo el país, el 97% en suelo catalán). El año pasado eran apenas 496 y menos aún, 420 hectáreas en 2015.

Producción de cava extremeño::HOY

Aunque están plantadas con las variedades requeridas, aún no producen o no se ha terminado todo el proceso legal de inscripción en la DO. Ahí están 216 empresas como elaboradoras de cava en España. Cuatro son de Almendralejo, el único municipio autorizado en Extremadura para hacer cava dentro del sello de calidad.

La decisión que ha adoptado el Ejecutivo de Rajoy (a través de un escrito fechado el día 2 de este mes) daña al crecimiento del sector productor extremeño. En cambio, beneficia a los bodegueros catalanes, que controlan ampliamente el consejo regulador, entidad de la que ha salido la reclamación a Agricultura para prohibir la puesta en desarrollo de más hectáreas para producir cava en el próximo trienio.

Hace apenas diez meses, a mitad de enero, el Ministerio que dirige Isabel García Tejerinahizo caso de la reclamación de Extremadura frente al planteamiento que ya intentó para este 2017 el consejo regulador de la DO de no autorizar más hectáreas en este año. Ahora se ha decantado por la decisión más restrictiva posible hasta el año 2020.