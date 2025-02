Beber sin resaca ¿es posible?

Digan la verdad. ¿Cuántos se han levantado esta mañana con el firme propósito de beber esta noche con moderación para evitar empezar el año con ... resaca? ¿Y cuántos lo harán? La intención está, pero la realidad es otra. La Nochevieja es uno de los días del año en los que más alcohol se consume a pesar de todas las advertencias sobre lo perjudicial que resulta para nuestra salud. La cerveza –o cervezas– con los amigos a media tarde, un par de copas de vino durante la cena, el brindis con cava –para no tentar a la mala suerte, claro–, los gintonics del cotillón –venga, un día es un día–, otra ronda de chupitos –la última, de verdad–... Y así un suma y sigue que suele terminar con un dolor de cabeza tremebundo y la firme promesa de no volver a beber nunca más.

¿Se puede evitar la resaca? ¿Por qué nos sentimos tan mal después de beber? ¿Cómo se combate? ¿Sirve de algo tomar vitamina B12? En torno a la veisalgia, que es su nombre científico, existen muchos mitos. Desde pastillas que prometen que te levantarás fresco como una lechuga después de una noche de desenfreno hasta remedios caseros de dudosa eficacia. Spoiler: «La única manera de no sufrir los síntomas asociados a la resaca –náuseas, sed intensa por deshidratación, acidez de estómago, ligera amnesia, dolor de cabeza, debilidad y dolor muscular, embotamiento...– es no beber alcohol. No hay otra. Lo único que se puede hacer es tratar con más o menos éxito el malestar causado por un consumo excesivo, pero no existe una pócima milagrosa que nos impida tener resaca», aclara Guillermo López Lluch, catedrático de Biología Celular de la Universidad Pablo de Olavide (Sevilla).

El experto se refiere a una píldora que se ha vuelto muy popular en los últimos meses, especialmente entre los más jóvenes, que garantiza «poder beber sin tener resaca» al día siguiente. «Se trata de un producto lanzado por la empresa sueca Myrkl, que promete ser la 'solución definitiva' a las noches de excesos. Sin embargo, el estudio en el que se basa plantea muchas dudas sobre su eficacia», alerta el experto. Lo que más preocupa a López Lluch de este tipo de suplementos es el hecho de que «prometen beber sin tener resaca, lo que hará pensar a muchos consumidores que pueden beber bastante más alcohol del que en un principio tomarían simplemente porque no sufrirán los indeseables efectos posteriores. Y no debemos olvidar que el alcohol es un tóxico muy potente, responsable de millones de muertes».

Este producto, vendido como un eficaz, antirresaca no es un fármaco. «Lo podríamos considerar como un suplemento nutricional formado por bacterias, vitamina B12 y un aminoácido, la cisteína. Esta combinación de 'ingredientes' se vende con la pretensión de ayudar a metabolizar el alcohol, pero su efectividad es bastante dudosa, sobre todo en personas jóvenes que no sufen caraencia ni de la vitamina en cuestión ni del aminoácido», argumenta el catedrático de Biología Celular.

¿Paracetamol o ibuprofeno?

Lo que sí es verdad es que no a todo el mundo le sienta igual el consumo excesivo de alcohol. «La respuesta varía mucho en función de cada individuo, de factores ambientales e incluso temporales. », explica Francisco José Otero, catedrático del departamento de Farmacología, Farmacia y Tecnología Farmacéutica de la Universidad de Santiago de Compostela.

Ahora que ya sabemos que no existen pastillas milagrosas para evitar la resaca, nos centraremos en tratar sus síntomas. ¿Ibuprofeno o paracetamol? En este caso se debe seguir al dedillo el refrán 'noches de desenfreno, mañanas de ibuprofeno'. «En cualquier caso se debe tener precaución porque este fármaco puede potenciar la actividad irritante del alcohol a nivel gástrico al alterar la barrera del estómago. No suele ocurrir cuando se toma una única dosis sino con la toma continuada de este antiinflamatorio», aconseja Francisco José Otero.

¿Y qué hay de cierto en que se puede combatir la resaca comiendo espárragos? Explica López Lluch que «la mayoría de los remedios que se utilizan contra la resaca se basan en el tratamiento de los síntomas: analgésicos o antiinflamatorios para el dolor de cabeza; líquidos para la deshidratación; antiácidos para el ardor de estómago... Lo que ocurre con los espárragos es que cualquier alimento que aumente la actividad de las enzimas que eliminan el alcohol de nuestro cuerpo, como es su caso y el de muchas frutas y verduras, puede ser considerado bueno para la resaca».