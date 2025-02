¿Sabes cómo quitar la arena de los bañadores? ¿Y las manchas de vino?

La copa de vino que se nos cae encima en el chiringuito, las zapatillas después de las fiestas del pueblo, la salpicadura de la barbacoa en la camiseta recién estrenada, los lamparones de la crema de sol en la ropa, los trajes de baño llenos ... de arena... Estas manchas son tan típicas del verano como la propia sangría que, por cierto, también nos puede dejar una 'huella' difícil de quitar. Antes de explicar cómo podemos eliminar todos estos pequeños desastres estivales, la experta en limpieza Begoña Pérez, conocida en redes sociales como 'La Ordenatriz', aclara que «no existe un limpiador universal que valga para todo. Es una lástima, pero no es lo mismo la grasa que la tinta, el polvo que el barro, un olor que una quemadura. Tampoco los materiales: no se limpia igual el cristal que el mármol, la madera que los azulejos. Así que, antes de lanzarte a quitar una mancha, párate un momento a pensar de qué es y sobre qué está y busca la solución adecuada a cada caso», aconseja la experta en su libro 'Limpieza, orden y felicidad' (Ed. Planeta). Apunta.

Arena en los trajes de baño «Estira la prenda, echa polvos de talco y pasa un cepillo»

Los trajes de baño son una de las prendas que más usamos en verano. Y qué rabia da cuando salimos de la playa y tenemos un montón de granitos de arena incrustados en la tela del bañador que no hay forma de eliminar. Begoña Pérez tiene la solución: «Vete estirando la prenda por zonas, echa polvos de talco y pasa un cepillo de uñas para ir eliminando la arena. Sale muy bien y, además, no estropeas el traje de baño». El truco de los polvos de talco también sirve para retirar los granitos de arena del cuerpo.

¿Y si el bañador amarillea por el agua de la piscina? «Añade un vaso de vinagre de limpieza al tambor de la lavadora y listo», añade 'La Ordenatriz'. Otra mancha relativamente habitual y complicada de eliminar es la de brea o alquitrán. «Aplica aceite, deja actuar unos diez minutos y retira el pegote con la ayuda de un cuchillo romo o el borde de una cuchara. Si la mancha no sale, échale laca y lava la prenda al momento»

Manchas de la crema de sol «Cúbrela con una pasta hecha con percarbonato y agua»

Una de las consultas habituales que le suelen hacer a Begoña Pérez su legión de seguidoras –acumula más de un millón– por estar fechas es cómo se eliminan los lamparones de crema solar de la ropa. «Estas manchas pueden ser una auténtica pesadilla, sobre todo si el fotoprotector es mineral, que es buenísimo para la piel, pero también mancha muchísimo. Lo mejor para estos casos es hacer una pasta con percarbonato y agua. Cubre el lamparón y deja reposar la mezcla media hora. Después, lava la prenda de la forma habitual. Si la crema es de color, aplica la pasta durante media hora, retírala y frota con una bayeta de microfibra empapada en agua micelar hasta que desaparezca el color... y a la lavadora».

Lamparones de vino tinto «Moja la mancha al momento con vino blanco o gaseosa»

Las comidas y cenas al aire libre son otro clásico del verano. Y el lamparón de vino en el pantalón blanco recién estrenado, también. «Las manchas de vino tinto son muy traicioneras y, en algunos casos, se necesita una paciencia infinita para acabar con ellas», admite la experta en orden y limpieza. Actuar rápido es fundamental. «Muchas veces basta con mojar la mancha con vino blanco o gaseosa para hacerla desaparecer. Si este método no funciona o si cuando te das cuenta de que te has ensuciado ya está seca, haz una pasta suave, más bien líquida, de percarbonato con agua. Extiéndela sobre la mancha, deje que actúe media hora y lava la prenda».

Zapatillas blancas de lona «No las metas en la lavadora porque no quedan bien»

Las zapatillas blancas de lona son muy bonitas, pero mantenerlas limpias no es fácil. De hecho, no será la primera vez ni la última que algún par termina en el contenedor por ser incapaces de devolverles su color original –o, al menos, una apariencia decente– después de una noche de fiesta. «Mi primer consejo es que no las metas en la lavadora porque no quedan bien. En lugar de eso, ponlas a remojo en agua caliente a unos 40 grados (tienes que poder meter la mano), añade percarbonato y déjalas un par de horas. A continuación, cepíllalas muy bien debajo del grifo. Si están muy sucias, se puede añadir una gotita de lavavajillas durante el cepillado. Si se queda un cerco amarillo en las zapatillas es porque te has pasado con el percarbonato o el jabón. ¿Solución? Cepilla con vinagre de limpieza y vuelve a cepillar bien bajo el grifo hasta eliminar la mancha».

Olor axilar «Mezcla bicarbonato y vinagre de limpieza»

Hay prendas que, por mucho que las lavemos, desprenden olor en la zona de las axilas, donde también suele quedar una mancha amarillenta. «Lo más eficaz para estos casos es hacer una pasta líquida con vinagre de limpieza y bicarbonato para que penetre bien en las fibras. Se pone sobre la zona axilar, se deja actuar media hora y se lava la prenda de la forma habitual. Repite esta operación cada vez que laves la ropa hasta que desaparezcan el olor y la mancha amarilla. Si la prenda es blanca, haz lo mismo pero con una mezcla de bicarbonato y agua oxigenada o percarbonato y agua. Si el olor es muy penetrante, rocía el lamparón con amoniaco y lava al momento», aclara 'La Ordenatriz'.

Grasa «Frota con hielo para evitar que se fije en el tejido»

La solución para eliminar las manchas de grasa varía en función del material donde caiga. En general, como se trata de un material denso, tarda en penetrar en los tejidos. «Frota la mancha con hielo y, si no tienes, aplica agua muy fría con una bayeta de microfibra para evitar que se fije en el tejido. Si el lamparón es reciente, cúbrelo con polvos de talco, déjalos actuar dos días y cepilla después. Si la mancha ya está seca, pon la prenda a remojo con agua y una cucharadita de jabón en escamas. Después, a la lavadora».