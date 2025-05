Más pesticidas en pomelos, berenjenas, pimientos rojos y hongos

La presencia de restos de pesticidas que se emplean en agricultura en los alimentos es uno de los principales quebraderos de cabeza de los responsables ... de seguridad alimentaria. Realizan controles periódicos en los que analizan los alimentos de consumo común para detectar si contienen residuos de fungicidas que supongan un riesgo para la salud de la población. La Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) acaba de publicar un último informe que presenta luces y sombras.

Los doce alimentos que analizaron en su última prueba fueron: berenjenas, plátanos, brócoli, setas cultivadas, pomelos, melones, pimientos dulces, uvas de mesa, aceite de oliva virgen, trigo, grasa de bovino y huevos de gallina. «Se aprecia un aumento de los niveles de pesticidas en muestras de berenjenas, plátanos, pimiento dulce y hongos. Especialmente llamativo es el incremento que se ha detectado en pomelos importados de fuera de Europa», señala la OCU. Por ese motivo, la Unión Europea ha intensificado los controles fronterizos de esta fruta. La legislación sobre uso de pesticidas es más permisiva en algunos países.

Han mejorado su situación respecto de anteriores estudios el brócoli, los huevos de gallina, melones, uva de mesa y aceite de oliva. Los alimentos en los que no se han encontrado o en cantidades muy bajas son los huevos (0%), la grasa de bovino (0,05%) y el aceite de oliva virgen (0,29%). Entre los productos de origen animal los resultados también son buenos: solo el 1,3% de las muestras analizadas incumplían la norma.

Medidas de prevención Pelar La forma más efectiva de evitar la ingesta de pesticidas es pelar las frutas y verduras, aunque entonces también estarás eliminando buena parte de la fibra, minerales y vitaminas. En el caso de las verduras de hoja también conviene tirar las hojas exteriores, apunta la OCU.

Lavar Lava la fruta y la verdura durante más de un minuto, a ser posible con agua templada. Si lo haces en un cazo, añade un poco de bicarbonato sódico y enjuaga al final. Las lechugas, acelgas y espinacas lávalas hoja por hoja con agua fría. Usa papel de cocina para secarlas, de esta manera arrastraremos los pesticidas que aún pudieran quedar en la superficie.

Piezas de temporada Optar por los alimentos de temporada es otra forma de limitar la ingesta, puesto que llevan menos sustancias añadidas para mejorar la conservación tras la cosecha. También podemos tener especial precaución con las frutas importadas de países que tienen legislaciones más permisivas.

Dieta variada Una dieta variada es clave para diversificar los riesgos de consumir grandes cantidades de un alimento que tenga altos niveles de pesticidas y obtener todos los nutrientes que necesita nuestro organismo. Los productos ecológicos pueden ser una buena opción ya que nos aseguramos de que no tienen residuos, destaca la OCU.

La situación, en todo caso, ha mejorado. En el 96,1% de las muestras estudiadas, los restos de pesticidas estaban dentro de los límites autorizados. En el 3,9% restante sí se superaba ese listón establecido por la legislación –la cantidad máxima para que un consumo habitual no sea perjudicial para la salud–. El porcentaje de las muestras que excedían el límite de residuos fitosanitarios en la anterior evaluación estaba en el 5,1%. Entre los pesticidas que se detectaron por encima de lo permitido destaca el óxido de etileno, cuyo uso está prohibido en la Unión Europea; y diotiocarbamatos y compuestos de cobre, que se usan como fungicidas.

No bajar la guardia

A la luz de estos resultados, la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria ha llevado a cabo una evaluación del riesgo alimentario, combinando los datos de los análisis con la información sobre el consumo de estos productos facilitada por los estados miembros. Y llegó a la conclusión de que «la probabilidad de que la salud de los consumidores corra peligro debido a la exposición a pesticidas es baja».

Sin embargo, los expertos en seguridad alimentaria reclaman no bajar la guardia. «Europa no evalúa el impacto conjunto de los pesticidas, el efecto cóctel de dos o más compuestos actuando juntos. Además, la clave del supuesto descenso en las cifras anuales de uso de estos tóxicos es la sustitución de unos químicos por otros más eficientes, lo que no indica un descenso en el uso de pesticidas en sí», advierte Laura Argüelles, investigadora de la UOC. La experta sostiene que los objetivos deben ser más ambiciosos». «Los agroquímicos siguen siendo la manera más barata a corto plazo de gestionar las malas hierbas y pestes en la agricultura. Sin un cambio en la economía agraria, para que sea solvente, los agricultores priorizaran lo económico, no lo ambiental», advierte.

La OCU apunta que la opción de la agricultura ecológica «es una alternativa interesante» para evitar los pesticidas, pero advierte de que es necesario que lleve «el sello que lo garantiza». «Y no dejemos de lavar estos productos, pues un producto orgánico no está libre de suciedad y patógenos», aconseja.