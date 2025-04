Qué bultos podemos llevar en la cabina del avión... ¿gratis?

Solange Vázquez Miércoles, 15 de marzo 2023, 00:28 | Actualizado 07:45h. Comenta Compartir

Estos días, con la Semana Santa a la vuelta de la esquina, muchos se han lanzado a la búsqueda de algún chollo aéreo para tomarse unas minivacaciones. Pero no es fácil encontrar algo asequible. Y, a veces, las tarifas baratas al final no lo son tanto si empezamos a sumar suplementos, como los del equipaje de cabina, donde hay un enorme caos ya que, a día de hoy, no existen criterios comunes entre las distintas compañías, lo que nos obliga a leernos bien la letra pequeña de esos vuelos 'low cost'.

«El precio final del billete no siempre incluye el transporte gratuito de una maleta pequeña (55x35x20)», advierten desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), ya que los pasajes económicos suelen estar pensados para viajar «con lo puesto, sin facturar maletas y con apenas equipaje de mano».

En teoría, el precio del billete debería incluir el transporte gratis del equipaje de mano (incluidas las compras hechas en el aeropuerto y los bolsos pequeños, que ni siquiera se consideran equipaje) , tal y como apunta la Ley de Navegación Aérea. Suena bien, pero es una normativa con muchas lagunas, tantas que son las propias compañías aéreas las que fijan el peso y dimensiones de esos bultos que viajan gratuitamente. Tal y como denuncia la OCU, «algunas abusan poniendo unos límites raquíticos».

Entre las aerolíneas de nuestro entorno hay hasta ocho medidas distintas para el equipaje de mano

Y aquí se desata el caos: el pasajero debe andar listo para saber qué puede meter gratis en cabina y qué no revisando las normas propias de la aerolínea. Es más, debe fijarse también en la ruta que haya elegido ya que, dentro de una misma compañía, puede ser que varíen el tamaño y el peso admitidos y que nos llevemos una sorpresa desagradable, como la de tener que pagar un extra que puede ir desde los 8 hasta los 40 euros.

Es decir, hay que estar atentos a tres factores: cuántos bultos podemos llevar en cabina, de qué dimensiones y con qué peso máximo. Y aquí comienza el pandemonium, porque existen variaciones de una compañía a otra. Por ello la OCU ha realizado una investigación para determinar cuántos bultos se pueden llevar en cabina con las tarifas 'económicas' del mercado -ha estudiado, entre otras, las de Iberia, Air Europa, Ryanair o Vueling-.

La conclusión de su trabajo es que «el 70% permiten llevar dos bultos en cabina: una maleta pequeña con las dimensiones 55x35x20 -las estándar recomendadas por la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA)- y un accesorio personal «como un bolso o maletín». Pero, ojo, denunciado también que hay al menos seis aerolíneas -de las 23 que ha analizado la organización en diciembre pasado- que solo permiten un único bulto en cabina y, encima, de unas dimensiones más reducidas de la estándar. Son, según el estudio de la OCU, Easyjet, Eurowings, Norwegian, Ryanair, Vueling y Wizz Air, que por este motivo «están mal valoradas» en la comparativa de la organización, que también destaca que estas compañías «cobran un suplemento, a veces grande, que encarece estos billetes más baratos» si nos excedemos de sus constreñidos límites del equipaje de mano.

Lo normal, 10 kilos

Por ello, la OCU reivindica unas medidas mínimas definidas de equipaje de mano comunes a todas las aerolíneas. «Es que hay hasta ocho dimensiones máximas entre las aerolíneas analizadas: la más popular es la de 55x40x23 centímetros, algo mayor que el estándar de la IATA», censuran.

Y, cuidado, que no solo hay que medir el equipaje de cabina. También es necesario pesarlo. Tradicionalmente, estos bultos no podían superar los 8 kilos y algunas compañías siguen manteniendo este criterio, aunque la tendencia es a aumentarlo, de modo que «la mayoría de las líneas aéreas han incrementado ese límite y aceptan hasta 10 kilos o incluso 23, como es el caso de British Airways».

No obstante, la OCU lanza una advertencia: algunas compañías -Transavia, Air France, KLM o Finn Air, según añaden- «incluyen el peso del segundo bulto (bolso de mano) en el cómputo de peso total en sus billetes más baratos (con los de tarifas superiores son más generosos).

Básculas, cintas métricas, cantidad de bultos, letra pequeña... ¿Qué pasa si llega el momento de embarcar y nuestra maleta excede las medidas admitidas? Que la compañía puede obligarnos a facturar y, casi con seguridad, «acabaremos pagando una tarifa más alta que si lo hubiésemos hecho previamente 'online'», advierten en la OCU. Y si la 'pillada' es en la puerta de embarque... «el palo puede ser aún mayor». También podemos tener suerte: si no nos hemos excedido mucho o el avión va muy vacío «quizá hagan la vista gorda»...

¿Y si nos pasamos? En el mostrador. Primera maleta: Hay compañías que permiten maletas de menos de 15 kilos pagando un suplemento de entre 40 a 60 euros. Para bultos de más de 20 kilos, la cuantía puede dispararse hasta los 200 euros. Sólo Emirates, Qatar y Tapo permiten una maleta en bodega con coste cero en su tarifa más barata.

En el mostrador. Segunda maleta: Si ya hemos facturado antes un bulto, el precio puede ser incluso mayor al del primero. Suele costar entre 15 y 30 euros más que la primera maleta.

Puerta de embarque: La mayoría cobrarán como si hubiésemos facturado, pero hay excepciones con tarifas más caras (sobre 70 euros), por cada kilo de más.