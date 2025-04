¿Por qué nos gusta ver sufrir a los concursantes por la tele?

«¿Que si me dan pena los concursantes? ¡Ninguna!»

'El Conquistador' de TVE pondrá a prueba la fortaleza física y mental de 33 concursantes. Y bien sabe Julian Iantzi que ambas flaquean cuando los participantes se ven al límite. Dice que, más que una competición, es para todos ellos «una lección de vida». «Un regalo», vaya. ¿Y no le da pena verlos sufrir de ese modo? «¿Pena? ¡Ninguna! Saben que van a salir de su zona de confor, que no van a tener control de su vida y que les vamos a apretar. Pero es un aprendizaje y lo peor que les puede pasar es que abandonen. Por cierto, muchos se arrepienten en cuestión de dos o tres horas, una vez que han comido algo y han descansado», asegura el presentador de Lesaka. Además de TVE, ETB-2 prepara ya la vigésima edición de este mismo 'reality', aunque Iantzi ya no estará al frente por primera vez. No hay todavía fecha de emisión, pero probablemente llegue a la parrilla de estrenos de la autonómica vasca del próximo año.