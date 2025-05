Cómo leer los mensajes borrados en WhatsApp: el truco que pocos conocen Accede a mensajes borrados en WhatsApp aunque no los hayas leído a tiempo. Sin apps externas ni trucos complicados.

Irene Toribio Miércoles, 21 de mayo 2025, 17:25 Comenta Compartir

¿Te mata la curiosidad cuando ves en WhatsApp ese 'se eliminó este mensaje'? Seguramente te ha pasado que alguien te envía un mensaje, pero lo elimina antes de que puedas verlo. Muchas veces, la persona con la que estamos hablando se arrepiente de lo que dijo, se equivocó o simplemente cambió de opinión y decide borrar el mensaje que nos envió. Aunque en ocasiones basta con preguntar (si te puede la intriga) a la otra persona qué ponía, a veces no están dispuestos a decírtelo o te convence su respuesta. Aunque WhatsApp no permite oficialmente recuperar estos mensajes eliminados, existe un truco muy efectivo para ver mensajes borrados sin usar apps externas.

Aunque la aplicación de mensajería borra el mensaje dentro del chat, tu teléfono aún conserva su rastro. El secreto está en las notificaciones. Siempre que tengas acivadas las notificaciones en tu dispositivo, los mensajes entrantes quedarán registrados temporalmente en el sistema. Así, aprovechando esta funcionalidad, los usuarios más avispados han descubierto que accediendo al historial de notificaciones, se puede acceder al contenido de los mensajes borrados.

Cómo leer los mensajes eliminados en WhatsApp: paso a paso

Es importante señalar que este truco solo funciona en Android, ya que iOS no permite el acceso al historial de notificaciones.

- Activa el historial de notificaciones. En la mayoría de teléfonos con sistema Android puedes habilitar esta función desde la configuración de tu teléfono. Ve a Configuración o Ajustes > Notificaciones > Historial de notificaciones y actívalo.

- Recibe un mensaje y deja que aparezca en la notificación. El mensaje debe mostrarse como una notificación antes de ser eliminado. Si lo lees directamente desde la app y el remitente lo borra después, es probable que este truco no funcione.

- Consulta el historial de notificaciones. Accede a la configuración de tu dispositivo (Ajustes) > Notificaciones > Historial de notificaciones. En algunos casos deberás acceder a 'Ajustes avanzados' dentro del apartado 'Notificaciones'. Si alguien te envió un mensaje y lo borró, aparecerá en el historial.

Qué pasa si no encuentras el mensaje borrado

Cabe destacar que este truco no siempre funciona si el mensaje es demasiado largo o contiene archivos multimedia (fotos, videos, notas de voz). Además, has de tener en cuenta que el historial se borra automáticamente con el tiempo, así que no es una solución permanente.

Por otro lado, algunas capas de personalización en Xiaomi o Samsung pueden variar la ruta exacta para acitvar el historial o incluso no ofrecerlo.

Temas

WhatsApp

Android