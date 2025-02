Telefónica completa su migración del ADSL a la fibra

Javier Varela Madrid Jueves, 18 de abril 2024, 11:12 | Actualizado 21:50h. Comenta Compartir

España se queda sin ADSL. Este viernes 19 de abril, las 440.000 líneas de la tecnología de línea de abonado digital DSL (ADSL) que existen en nuestro país, según los datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), se verán afectadas por el paulatino cierre de las 8.526 centrales de cobre, el material que permite la conexión de ADSL ,que hay en España. El ADLS, que a inicios de los 2000 trajo internet a los hogares y empresas, ha caído en desuso en los últimos años a causa del implacable avance de la fibra óptica, que ofrece una conexión a internet más estable y veloz.

El apagón del ADSL se lleva a cabo porque una directiva de la Unión Europea obliga a los teleoperadores a eliminar el cobre en favor de conexiones de banda ultra ancha porque su huella ambiental es menor. La obligación de apagar este tipo de conexión no es inmediata, cuentan, pero España se ha avanzado y es uno de los primeros países de la Unión Europea en dar cumplimiento a esta normativa. Además, este apagón de las centrales de cobre, que antiguamente también se utilizaban para la conexión de la línea del teléfono fijo, no solo responde a la obsolescencia de esta tecnología sino que se debe, también, a una estrategia de optimización de costes por parte de las teleoperadoras. El coste de mantenimiento de la fibra óptica se transmite a través de pequeños cables de plástico, menos aparatosos y menos susceptibles de estropearse que los cables de cobre.

El día elegido para este apagón no es casualidad ya que Telefónica, la mayor teleoperadora de España y la que cuenta con más centrales de cobre, cumple este viernes 100 años. La decisión es celebrar su centenario con la culminación a la transición hacia la fibra óptica como símbolo de avance tecnológico. Pero este apagón, que se realizará de forma paulatina, no dejará a nadie sin servicio. Movistar ofrecerá a sus clientes la conexión a través de fibra óptica, que cubre más del 80% del territorio español, Si este servicio no está disponible, estas fuentes aseguran que Movistar ofrecerá internet vía conexiones de ultra banda ancha, es decir, por satélite o radiofrecuencia. El precio, apuntan estas fuentes, se mantendrá en las mismas condiciones, o muy parecidas.

7.440 municipios afectados

Por su parte, Vodafone ha anunciado que antes de que llegue el verano desmantelará sus más de 1.000 centrales de cobre en España, mientras que Orange, que recientemente se ha fusionado con MásMóvil, también ha anunciado el apagado de sus centrales de cobre en el país. Aunque no hay una fecha definitiva, la CNMC calcula que en el 2025, como máximo, desaparecerá por completo el ADSL.

En España hay un total de 7.440 municipios que se verán perjudicados por el apagón del ADSL, según datos de Eurona, la compañía experta en conexiones satelitales para zonas rurales y remotas. Más del 50% de estos se encuentran situados en alguna de estos territorios: Castilla y León (38%); Castilla La Mancha (12%); Comunidad Valenciana (10%); Andalucía y Cataluña (9%); Madrid y La Rioja (5%); Cantabria y Galicia (3%); Canarias, Asturias y Baleares (2%) y Murcia (1%).

¿Qué hacer si me quedo sin ADSL?

Los clientes que tengan contratado su servicio con Movistar deben llamar al teléfono gratuito 900 410 146 o si el usuario facilita su número de teléfono, es la compañía la que le llama para ofrecerle toda la información. Por su parte, para los usuarios de Vodafone, deben acceder a la página web de la compañía y pinchar en el botón 'Comprobar Cobertura', que redirige a un formulario para rellenar la dirección del domicilio antes de clicar 'Consular Cobertura'.

Mientras, para los usuarios de Orange, el sistema es similar a los de Vodafone, ya que deben facilita esta información a través de su página web y una vez se selecciona la tarifa de Fibra (con o sin móvil) que el cliente desea, solo hay que hacer clic en 'Lo quiero' e introducir la dirección y código postal para que la compañía pueda responder.