Zlatan Ibrahimovic será el «rey de reyes» en la 'Kings League'

La leyenda del fútbol mundial Zlatan Ibrahimovic será el 'King of Kings' de la 'Kings World Cup 2024'. Así lo han presentado. Esto se traduce en que el delantero sueco actuará como presidente del mundial que esta competición de fútbol, organizada por Gerard Piqué, celebrará en México del 26 de mayo al 8 de junio.

Hace apenas una semana que se presentó oficialmente la 'Kings World Cup 2024', evento que contará con 32 equipos. Del total, diez procederán de la competición de España, diez de la América y doce serán invitados de distintos países, empezando por los dos brasileños que ya se conocen: G3X FC del streamer Gaules y FURIA FC de O Estagiário y Falcao, apoyados por Neymar Jr.

Durante las próximas semanas se irán desvelando los nuevos equipos invitados a la 'Kings World Cup' hasta completar el total de doce, con presidentes que a buen seguro sorprenderán, pues será una cóctel compuesto por leyendas del mundo del fútbol junto a algunos de los streamers y creadores de contenido más importantes del planeta.

Un millón de dólares

Sí, un millón de dólares será el premio que obtendrá quien pase a la historia como primer campeón de la 'Kings World Cup', o como 'rey del mundo' en jerga de este torneo.

Parece que ha pasado más tiempo, pero solo ha transcurrido algo más de un año desde aquel 1 de enero de 2023 donde comenzó a rodar el balón en el Cupra Arena para dar el pistoletazo de salida a la 'Kings League'.

Su evolución ha sido rápida y sorprendente, así como su caída, pues de la misma forma que el 26 de marzo congregaron a más de 90.000 personas en el Camp Nou en la Final Four del primer 'split', la Final Four de la 'Kingdom Cup' del 25 de noviembre en el Palau Sant Jordi reunió a más de 12.000 personas in situ; las cifras en 'streaming' también han descendido.

La Kings League América, que arrancó el pasado 25 de febrero, supone un gran revulsivo para la competición, con la incorporación de celebridades como Arcángel, James Rodríguez, Chicharito Hernández y Germán Garmendia.

Esta incorporación de clubes con presidentes de distintos países hacía lógica la consecución de un mundial, que se desarrollará bajo la vigilancia de 'Ibracadabra'. Nos esperan «cosas chingonas», como diría Chicharito.