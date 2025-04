Vocento y U4Impact premian a cinco jóvenes estudiantes por su talento e innovación

José A. González Jueves, 27 de junio 2024, 21:49 Comenta Compartir

Con más de 500 Trabajos Fin de Grado presentados, la primera edición de los Premios Innovación Sostenible Universitaria de Vocento y U4Impact (plataforma de TFG innovadores de referencia entre talento universitario y empresas), que cuenta con el patrocinio de Iberdrola y la colaboración estratégica de la Fundación Princesa de Girona, ya tienen ganadores. Victoria Carramolino Olivares, Óscar Escudero Arnanz, Xenia Perera Sokolova, Guillermo Tardido Enrique y Miguel Iglesias Molino han sido los galardonados en las categorías Mujer STEM, Salud, Innovación Social, Nuevas Tecnologías y Sostenibilidad, respectivamente.

Estos cinco trabajos han formado parte de más de medio millar de candidaturas recibidas de todos los rincones de España. «Todos han sido proyectos de gran nivel, muy trabajados y, sobre todo, con impacto», señaló Mariana Ramonell, directora de sostenibilidad de Vocento. «Esto es el ejemplo de que tenemos un sistema educativo del que enorgullecernos», apuntó Blanca Travesí, cofundadora de U4Impact. «Pero tenemos muchos retos por delante».

Uno de ellos es la fuga de talentos que sufre España, «faltan muchas oportunidades laborales para los jóvenes cuando salen de la universidad», destacó Travesí. «Estamos cambiando todo», aseguró Juan Cruz Cigudosa, Doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad de Navarra y actual secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades, que fue el invitado especial en esta primera edición de estos galardones. «Somos el país europeo que más fondos comunitarios hemos destinado a innovación y a ciencia», señaló a Jacob Petrus, maestro de ceremonias del evento. «Soy partidario de la colaboración público privada y es una gran oportunidad para impulsar el talento», añadió. Con más de 170 artículos publicados en revistas científicas, Cigudosa animó a los jóvenes estudiantes a emprender e investigar desde lo público o desde lo privado. «España está inmersa en un viaje en el que la ciencia y la innovación tienen que ser los cimientos de una sociedad más próspera».

Cinco premios

En la categoría Mujer STEM, el jurado formado por Blanca Drake, Jefe de Marketing de Innovación Estratégica en Telefónica Open Innovation; Marta Orduna, investigadora en QoE for eXtended Reality de Nokia y Rocío Mendoza, periodista y jefa de la sección Antropía, el portal editorial de sostenibilidad de Vocento, han elegido el trabajo de Victoria Carramolino Olivares, estudiante de la Universidad de Alicante, titulado Antena para plataformas estratosféricas (HAPS, por sus siglas en inglés) en cumplimiento con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU' y que consiste en diseñar y fabricar una antena para ofrecer banda ancha fija y conectar redes móviles en aquellas áreas rurales que carecen de servicios de conectividad. «Quería innovar en mi campo, tener un impacto positivo y no olvidarme de los más vulnerables. Por eso he diseñado esta antena porque la conectividad no llega a todos», explicó Carramolino tras recoger el galardón.

El jurado destacó además los trabajos de Ane Bueno Viso, de la Universidad del País Vasco, por su TFG titulado 'Producción integrada de un bionómeno a partir de azúcares procedentes de la biomasa' y el de Azucena Iris Sanjuán, de la Universidad Politécnica de Madrid, sobre los 'Reflejos del reciclado. Nuevos paneles composite en fachada ventilada'.

En la categoría Salud, el estudiante galardonado ha sido Óscar Escudero Arnanz, de la Universidad Rey Juan Carlos, por su proyecto 'Procesamiento y aprendizaje automático a partir de series temporales multivariantes para predecir y analizar la aparición de multirresistencia antimicrobiana en la UCI'.

El jurado, formado por Itziar Areso, Senior Analyst, Opportunity Assessment Group de LifeArc; Isabel Caruana, fundadora y CEO de Ailin.health; y Lupe Martínez, directora médica de Novartis, también han reconocido los trabajos de Víctor Álvaro Sánchez, de la Universidad Complutense de Madrid, por su proyecto 'Generación de células de músculo esquelético inducidas para su aplicación en un modelo in vitro de esclerosis lateral amiotrófica' y el de Xabier Larrayoz, de la Universidad del País Vasco, por su TFG sobre el aprendizaje profundo aplicado a la detección temprana de riesgos de juego patológico.

En el apartado Innovación Social, el jurado formado por Gema Guzmán, directora de Talento en la Fundación Princesa de Girona; Sabina Lobato, directora de Formación, Empleo y Operaciones y Estudios de Fundación ONCE y Arancha Martínez, co-fundadora y & CEO de The Common Good Chain, han elegido como ganador el TFG titulado 'Reencontrarte. Propuesta de Intervención grupal con mujeres desde la cosmovisión de las conversaciones narrativas' firmado por Xenia Perera Sokolova, de la Universidad Internacional de Valencia por abordar el rol social de la mujer y cuestiona las relaciones de poder que perpetúan la violencia simbólica y estructural de la sociedad. Para ello ha recurrido a la arteterapia, en específico al trabajo con barro. «Este trabajo quería dar la voz a las verdaderas protagonistas y si queremos tener impacto tenemos que hacerlo así», agradeció Perera.

Las dos finalistas restantes en esta categoría han sido Ana Andueza Munárriz, de la Universidad de Navarra, por su proyecto 'OVO: Juego adaptado para las personas con Trastorno del Espectro Autista' y el de Teresa Fernández Rodríguez, de la Universitat Oberta de Catalunya, titulado 'Curriculum social verificado'.

En Nuevas Tecnologías, el ganador ha sido el alumno de la Universidad Carlos III de Madrid, Guillermo Tardido Enrique, con su TFG: Phased Array de Onda Milimétrica para aplicaciones 5G en el que ha profundizado en el diseño y desarrollo de una configuración avanzada de antenas que permite un control preciso y flexible del haz de radiación electromagnética. «Agradezco mucho este premio», señaló Tardido.

En esta categoría, el jurado, compuesto por Elena de Benavides, Head of Corporate Venturing & Innovation Ecosystems at Elewit; José Manuel Mateu de Ros, fundador y CEO de IQube; y Salomé Valero, directora de Innovación en Kyndrlyl, han destacado como finalistas los trabajos de Ariane Legarra Marcos, de la Universidad de Navarra, con su proyecto 'BAO: Refugio para Nóctulo Mediano, una especie vulnerable', y el TFG de Álvaro Rivera Arcelus titulado 'A Geospation Optimization Model for Minimizing Microgrid Infrastructure Costs in Remote Communities'.

En la última categoría, sostenibilidad, y que ha recibido trabajos alineados con la Agenda 2030; el trabajo de Miguel Iglesias Molino, estudiante de la Universidad Carlos III de Madrid, titulado 'Plan de negocio: Graphenergy' ha resultado ganador tras desarrollar un modelo de negocio de una empresa actualmente constituida y ha analizado la viabilidad de una empresa cuyo objetivo es instalar láminas solares transparentes en combinación con la agricultura. «Puedo anunciar que en octubre este plan de negocio tiene su primer prototipo», señaló el estudiante. «Gracias a todos los que me han ayudado y han participado en este proyecto».

Los otros dos finalistas, escogidos por Carlos Arango, director general de Dirse; Bel Barroso, doctora en Comunicación para Organizaciones Sostenibles y Cofundadora Cronopios; y Mónica Chao, fundadora y socia directora de ACATIVA y presidenta de WAS, han sido Oualid Afassi, de la Universidad de Sevilla, por su proyecto sobre el 'Aprovechamiento en todos los residuos de la industria del mejillón' y Danylo Heyko, de la Universidad Politécnica de Madrid, tras analizar el 'Uso de bagazo de cerveza seco como alternativa a la harina de soja en la alimentación de corderos de cebo'.

En esta primera edición, que cuenta con el patrocinio de Iberdrola y la colaboración estratégica de la Fundación Princesa de Girona, se han presentado un total de 528 trabajos provenientes de todas las regiones de España. Las categorías con más candidaturas han sido Sostenibilidad con un 37% e Innovación Social con un 23%. Salud ocupa el tercer lugar con un 18% de las candidaturas, seguida por Nuevas Tecnologías con un 13% y Mujer STEM con el 9% del total de los trabajos presentados. «Ha habido un gran nivel y, sobre todo, tenemos la obligación de escucharos», comentó Juan Luis Aguirrezábal, responsable de empleabilidad de Iberdrola. «La transformación digital necesita gente como vosotros, necesita talento», apostilló

La buena ciencia en España

A finales del año pasado, la Fundación Cotec para la Innovación anunció que España «invirtió más que nunca en I+D. En concreto, según el Instituto Nacional de Estadística (INE) el montante alcanzó los 19.3000 millones de euros, un 12% más que en 2021, anotando así el octavo año consecutivo de crecimiento. «Hemos pasado épocas complicadas, pero hemos dado un cambio radical», defendió el secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades, Juan Cruz Cigudosa. «Hacemos buena ciencia», detalló. Solo, aseguró, «hace falta creerlo y defenderlo más».

En una entrevista, dirigida por Petrus, Cigudosa no rehuyó ni esquivó ninguna pregunta. ¿Inteligencia artificial? «Es un término que me parece raro», afirmó. «Es estupenda, maravillosa, pero la inteligencia es un concepto humano», destacó. No obstante, el alto cargo del Ministerio de Ciencia y Universidades afirmó que no se puede trabajar de espaldas a estas herramientas, pero con una premisa clara «tiene que tener unos cauces éticos y responsables establecidos por nosotros», señaló. «Tenemos que incorporarla cuanto antes, aunque no es un término muy nuevo», recuerda. «Yo hace diez años ya hablaba y trabajaba con el machine learning», afirmó entre risas.

