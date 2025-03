Así ha sido el viaje por Extremadura del famoso influencer argentino 'Romancito'

Luis Martín Lunes, 24 de marzo 2025, 14:53 Comenta Compartir

Desde Sevilla hasta Huesca, pasando por Valencia, Granada, Madrid… Y ahora en Extremadura. Román Socias, más conocido como Romancito, es un influencer de origen argentino que cuenta con más de medio millón de seguidores en Tiktok y doscientos mil en Instagram.

El creador de contenido se ha especializado en grabar vídeos de viajes, convirtiéndose en un referente del turismo en redes sociales. Actualmente se encuentra inmerso en un nuevo reto, explorar las 50 provincias de España, viaje que ha traído a Román hasta Extremadura.

Su ruta empezó por Mérida, la capital de la región, donde se maravilló visitando el Teatro Romano y el Templo de Diana. El influencer aseguró que «se necesitan mínimo dos días para visitar los principales monumentos de Mérida», pues «tiene muchas cosas que ver». Durante su estancia en la ciudad no disimuló su predilección por el Acueducto de los Milagros, al que dedicó un vídeo extendido sobre su historia, leyendas y lo monumental que se ve en medio de la ciudad.

Visita el Carnaval

La siguiente parada fue Badajoz, en la que tuvo la suerte de estar durante el Carnaval. El argentino vivió las fiestas como un pacense más, a las que dedicó varias publicaciones donde se le pudo ver disfrutando del desfile de comparsas, cantando con murgas como Marwan y de fiesta en los artefactos de la calle. Romancito fué tan bien recibido en la ciudad que se le pudo ver acompañando a la pregonera Carolina Yuste durante el viernes de Carnaval, cuando conoció incluso a María Guardiola e Ignacio Grajera.

Aparte de la fiesta también les enseñó a sus seguidores las zonas más típicas de la ciudad, como la Alcazaba, la Plaza Alta o la Giraldilla; donde destaca todo lo bonito que tiene Badajoz pese a que recibió mensajes que le recomendaban no visitar la ciudad: «Me dijeron que no venga a Badajoz, que en esta ciudad no hay mucho para ver, yo te cuento porqué eso no es verdad», introdujo en una de sus publicaciones.

La semana pasada se le pudo ver finalmente en Cáceres, a la que se refirió como King' Landing, haciendo referencia a la famosa participación de la ciudad en la serie Juego de Tronos. El influencer se divirtió recreando algunos de los planos y escenas más populares de la serie, además de mostrar los monumentos más célebres como la Plaza de San Jorge, la Iglesia de San Francisco de Javier o la Estatua de San Pedro.

Más que visitar

Su viaje no ha sido solo por estas tres ciudades, ya que en Tiktok se le ha visto comiendo migas en Plasencia, contando la historia del monasterio de Guadalupe, recreando la foto de Cristiano Ronaldo frente al monumento al tomate de Miajadas, o de visita por el Capricho de Cotrina en LosSantos de Maimona. Seguro que sus vídeo les ha descubierto a muchos, incluso a los propios extremeños, lo que la región tiene para ofrecer.