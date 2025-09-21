HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Muere un joven de 25 años tras una reyerta en el centro de Cáceres
Personas se protegen de la lluvia en Barcelona. Efe

El verano se despide con granizo, lluvias torrenciales y avisos naranjas en Cataluña, Baleares y Comunidad Valenciana

La Confederación Hidrográfica del Ebro intensifica la vigilancia y advierte de posibles «crecidas súbitas importantes» en barrancos y cauces este domingo y el presidente Illa pide «precaución»

J. A. G.

Domingo, 21 de septiembre 2025, 18:11

El verano de 2025 se está despidiendo con precipitaciones tormentosas en forma de granizo y lluvias torrenciales que están golpeando con fuerza buena parte del ... noreste peninsular, una situación adversa que ha provocado cortes de carretera en Cataluña, retrasos y suspensiones de vuelos en el aeropuerto de El Prat, incidencias ferroviarias y rescates de decenas de personas que habían quedado atrapadas en el funicular de la montaña de Montserrat, en Barcelona, donde han caído en pocas horas más de 100 litros por metro cuadrado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un joven de 25 años se encuentra en muerte cerebral tras una reyerta en el centro de Cáceres
  2. 2

    El SES da el relevo al sillón más odiado de Extremadura
  3. 3 Los nueve pueblos extremeños más bonitos de España
  4. 4 La alcaldesa de Casar de Cáceres asegura temer por su integridad ante los insultos y amenazas de una vecina
  5. 5 Herido grave tras ser corneado por un toro en las fiestas de Calzadilla
  6. 6

    El boom del jamón loncheado hace proliferar las tiendas especializadas en Badajoz
  7. 7 Herido un ciclista en un accidente en Badajoz
  8. 8 Cuatro heridos en un accidente de tráfico en la A-66 cerca de Los Santos de Maimona
  9. 9

    Grietas en la coalición de Gobierno de Don Benito
  10. 10 Muere un motorista de 51 años en Cáceres tras salirse de la vía

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El verano se despide con granizo, lluvias torrenciales y avisos naranjas en Cataluña, Baleares y Comunidad Valenciana

El verano se despide con granizo, lluvias torrenciales y avisos naranjas en Cataluña, Baleares y Comunidad Valenciana