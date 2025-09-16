HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este lunes, 15 de septiembre, en Extremadura?
Bañistas se refrescan en una piscina. Efe

Este verano ha sido el más caluroso desde que hay registros

Ha superado en 0,1ºC al estío de 2022, que hasta ahora era el más cálido desde el comienzo de la serie histórica, en 1961

J. A. G.

Martes, 16 de septiembre 2025, 00:33

El verano de 2025 se ha convertido ya en el más caluroso desde que hay registros en España (1961) con una temperatura media en la ... península 2,1 grados superior al promedio de referencia (el periodo comprendido entre 1991 y 2020), según ha avanzado este lunes en redes sociales la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen,

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere a los 33 años el atleta villanovense Medi Raiss
  2. 2 La cobertura legal de las exigencias de las empresas condiciona el acuerdo con la Junta
  3. 3 Herida grave en una colisión en la A-66 una conductora que se bajó de su coche
  4. 4 Retenciones en la A-66 por presencia de una vaca en la calzada
  5. 5 Fallece a los 33 años el atleta villanovense Medi Raiss
  6. 6 El anciano fallecido en Cañamero se salió de la carretera y cayó con su coche por un terraplén
  7. 7 Muere Juan Baz, psicólogo y activista cacereño
  8. 8

    El Gobierno central aprueba otro proyecto de universidad privada en Extremadura
  9. 9

    La Audiencia decide este lunes si el hermano de Sánchez y Gallardo se sientan en el banquillo
  10. 10 Extremadura registra su primer muerto este año por fiebre del Nilo Occidental

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Este verano ha sido el más caluroso desde que hay registros

Este verano ha sido el más caluroso desde que hay registros