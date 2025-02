La Reina: «Cómo no van a sentirse así. Cómo no van a estar cabreados» La reina Letizia responde a ABC después de que los vecinos de Paiporta arrojara barro a la comitiva

Con el rostro salpicado de barro y marcado por la consternación del momento, la reina Letizia no pudo evitar derrumbarse este domingo en Paiporta cuando fue abordada por una ciudadana que comenzaba a llorar desesperadamente y se abrazaba a ella en busca de consuelo. «Cómo no van a sentirse así. Cómo no van a estar cabreados», ha afirmado Doña Letizia a ABC.

Con atuendo negro, su gesto pasó de la seriedad a su llegada a uno de los municipios más afectados por la DANA a las lágrimas después de escuchar los dramáticos testimonios por parte de los valencianos tras los momentos de máxima tensión con los que fue recibida la comitiva.

Mientras el presidente Pedro Sánchez fue trasladado al Puesto de Mando Avanzado por sus guardaespaldas, tras una lluvia de barro, lodo y otros objetos que reflejaron la indignación y el descontento de los vecinos por la gestión de las instituciones tras la DANA, la Reina ha estado presente durante los disturbios en todo momento, escuchando los testimonios de los vecinos de Paiporta, al igual que Felipe VI y el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón.

Las imágenes de doña Letizia en Paiporta han traído a la memoria uno de los momentos más tensos que se vivieron tras los atentados del 11-M en 2004, cuando prometida con el entonces Príncipe Felipe, acudió a un hospital para consolar a los familiares de los fallecidos y ni ella ni doña Sofía pudieron contener las lágrimas.

