Sánchez se dirige a las víctimas y rechaza la violencia «marginal» tras ser increpado en Paiporta La vicepresidenta Montero responsabiliza de lo ocurrido a «grupúsculos radicales aprovechándose del dolor de la gente», mientras el ministro Puente cree que no era el momento «más oportuno» para la visita

Pedro Sánchez se pronunció este domingo por la tarde, en el marco de reunión del Centro de Control de Emergencia de Valencia que comparte con el Rey y el presidente de la comunidad, Carlos Mazón, sobre los incidentes registrados durante el recorrido por las calles de Paiporta,. Allí la indignación ciudadana ha reventado contra las principales autoridades del país ante la insuficiencia de la respuesta institucional para combatir la devastación causada por la mayor catástrofe del siglo.

El jefe del Ejecutivo, al que la escolta ha sacado de la población ante la tensión reinante y con un grupo de vecinos destrozando a palos la luna trasera de su vehículo oficial, ha condenado «cualquier tipo de violencia», ha circunscrito los disturbios a actitudes «marginales» y ha trasladado su «solidaridad» a los damnificados ante «la angustia» que soportan. Unas expresiones de empatía de los responsables públicos que se ha revelado hoy, en una jornada de alta tensión, que no bastan para tranquilizar a los valencianos que se han perdido a sus seres queridos y se han quedado con lo puesto.

Durante los tensos minutos en los que la comitiva encabezada por los Reyes recibía una lluvia de fango e insultos en su recorrido por las calles de Paiporta, uno de los epicentros de la DANA, ha sido una incógnita dónde se encontraba el presidente del Gobierno, quien se había desplazado también a la localidad valenciana al igual que Mazón. En medio de la confusión y ante los rumores de que Sánchez podía haber sido agredido, Moncloa ha explicado que ha sido el servicio de escolta el que ha considerado pertinente sacarlo de las calles donde la tensión se ha desbordado por las insuficiencias en la respuesta institucional ante la catástrofe. Los guardaespaldas lo han llevado, después de activar «el protocolo de seguridad», al Puesto de Mando Avanzado.

«El presidente del Gobierno y el resto de los miembros de la comitiva se encuentran bien», ha dejado constancia la información oficial remitida a los medios. Sánchez ha sido objeto de las iras de unas víctimas sacudidas por la envergadura del desastre y por lo que interpretan como una respuesta del todo ineficaz y tardía para afrontar las consecuencias de una debacle colectiva que se ha cobrado ya más de 200 muertos, con una cifra de desaparecidos que se intuye aterradora y municipios colapsados por el barrizal seis días después de que la DANA descargara toda su furia sobre la Comunidad Valenciana.

«Actuación organizada» e inoportunidad

El jefe del Ejecutivo admitió en su comparecencia de este sábado que «las carencias» están siendo «severas», pero no decretó la emergencia nacional -como le exige el PP mientras Podemos pide otro estado de alarma como en la pandemia- y optó por seguir delegando en el Consell de Mazón la gestión de la crisis porque, según subrayó, eso es lo que garantiza ahora una administración de los ingentes problemas más rápida y eficiente. Este domingo, y tras percibir en propia carne la ira y la desesperanza que anidan entre sus conciudadanos valencianos, Sánchez ha querido mostrarse comprensivo con su padecimiento, ha subrayado el compromiso mostrado por la sociedad para ayudar a los suyos y ha incidido en que la prioridad del Gobierno, en colaboración con el Consell de Mazón, es «salvar vidas» y afanarse en las tareas de «reconstrucción».

Vista de uno de los coches de la comitiva real dañados este domingo durante los altercados en Paiporta. EFE

Sin embargo, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, hablaba después de una actuación organizada para reventar la visita e increpar al jefe del Ejecutivo. «No permitiremos que grupúsculos radicales se aprovechen del dolor de la gente y nos desvíen de lo prioritario. El Gobierno, con Pedro Sánchez, al frente, está concentrado en lo que importa y es acompañar a los familiares de las víctimas y trabajar para la reconstrucción». En la misma línea se pronunciaba el titular de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, quien ve «incomprensible» que haya grupos que se aprovechen de la situación para «ejercer violencia verbal y física» y que se «aliente el odio, la confusión y la división».

Una opinión algo diferentes mostraba, por parte, el ministro de Transportes, Oscar Puente, al admitir que «probablemente no era el momento más oportuno» para que el jefe del Ejecutivo realizase esa visita, dado que «hay una sensación, en algunos casos, de abandono; de que llevan tiempo esperando una ayuda que no llega en la dimensión que la gente querría». No obstante, en una entrevista en La Sexta reconocía también que «es una disyuntiva difícil de resolver y exige, probablemente, mucho sentido de la oportunidad». En todo caso, decía que ese desplazamiento a las localidades más afectadas ha sido «responsabilidad de todos» y tomada con la «mejor de las voluntades», al tiempo que condenaba la «actividad organizada» contra Pedro Sánchez.

Ira y lamentos del gentío

Horas antes, a mediodía, tanto él como los Reyes y Mazón habían recibido la ira de los valencianos en un recorrido por Paiporta trufado de insultos que ha llevado a Felipe VI a detenerse y tratar de calmar los ánimos escuchando los lamentos del gentío. «Pedro Sánchez, ¿dónde estás?», se ha escuchado preguntar a voces sobre el papel del presidente, que encabezará junto al jefe del Estado y el lider valenciano la reunión prevista del Centro de Control de Emergencias.

En paralelo al inéditas imágenes de la rebelión en las calles de Valencia, el Gobierno ha activado el diálogo con las fuerzas parlamentarias. Este lunes, cuando se cumplirá el séptimo día desde que la DANA comenzara a arrasar la vida de los ciudadanos afectados, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, mantendrá sendos encuentros con cada uno de los portavoces en el Congreso para trasladarles información sobre la gestión que se está llevando a cabo del desastre. Bolaños les ha telefoneado hoy.