Van Gaal lanza la campaña 'Siempre + Positivo' para recaudar fondos contra el cáncer

El entrenador neerlandés Louis van Gaal, que ha sobrevivido a un cáncer de próstata, ha prestado su apoyo a la campaña 'Siempre + positivo', una ... iniciativa destinada a vender camisetas y sudaderas con su célebre frase. Con esta acción se recaudará dinero en favor del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), que lo empleará en reclutar a personal investigador.

Durante la presentación de la campaña, que tuvo lugar en la sede del CNIO, en Madrid, se emitió un documental cuyo principal mensaje es la necesidad de sellar una alianza entre la ciencia y el deporte para luchar contra las enfermedades oncológicas. Van Gaal muestra su lado más humano al evocar que siempre ha sentido la muerte como una presencia cercana, dado que perdió a su padre cuando él tenía once años, a varios de sus ocho hermanos y a su mujer cuando estaba contaba con solo 39.

«Es muy importante que personas como Louis hablen del cáncer ya que muchos ciudadanos no conocen todavía lo que es el CNIO, cuando nuestro centro es uno de los mejores del mundo en la investigación oncológica. España es un país de ciencia y un país de fútbol, pero se suele ignorar lo primero. Es un placer que personas como Louis, con un prestigio incuestionable y que llegan a tanta gente, apoyen esta iniciativa», se congratuló la directora científica del CNIO, María Blasco.

Para Van Gaal, este tipo de actuaciones son imprescindibles. «Necesitamos recursos para poder seguir investigando en centros como el que dirige María, que es como disputar y ganar la Champions. Son los mejores. Yo he entrenado a muchos equipos y me he enfrentado a muchos rivales. Y el más duro, sin duda, es el cáncer», alegó el entrenador.

La directora del CNIO afirmó que todos los fondos recaudados con la campaña y la venta de ropa, diseñada por la firma El Ganso, se destinarán a un «programa de contratación de personal internacional», toda vez que el «talento trae fondos y oportunidades».

Reprimenda a un periodista

El lema de la iniciativa parafrasea las famosas declaraciones del entonces entrenador del FC Barcelona: «¡Siempre negativo, nunca positivo!», dichas cuando recriminaba a un periodista. Ahora su famosa cita, que se hizo archipopular, se ha resignificado para unir fuerzas contra los procesos oncológicos.

«Tenemos amigos neerlandeses que también se dedican a esto y compartimos conocimientos. El CNIO y el centro de investigaciones oncológicas de Países Bajos son instituciones hermanas y competimos entre nosotros. Nos alternamos en los puestos de cabeza», aseveró María Blasco, que dirige una organización dotada de un presupuesto de 44 millones de euros.

'Siempre+Positivo' es una idea original del creativo Jorge Martínez, autor de proyectos e ideas como 'Pastillas contra el dolor ajeno', 'Muchoyó' o 'La Camiseta de Pau'), en colaboración con IPG Mediabrands. Según Jorge Martínez, «hay pocos retos más importantes que intentar acabar con el cáncer, pero para conseguirlo, sabemos que solo hay un camino: apoyar y confiar en el trabajo de nuestros investigadores. 'Siempre+Positivo' no es un mensaje baladí, es una invitación a sumarnos a una nueva mirada frente al cáncer, una mirada positiva, gracias a la investigación y la ciencia».

La colección, respetuosa con el medioambiente, ya está disponible a un precio de 29,90 euros (camiseta) y 59,90 euros (sudadera), en la web de la iniciativa, en www.elganso.com y en su red de tiendas.