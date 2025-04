Triunfa en las cenas familiares por menos de 70 euros

Abraham Rodríguez Burgos Badajoz Lunes, 25 de diciembre 2023, 09:47 Comenta Compartir

Con la Navidad a la vuelta de la esquina, empiezan las compras de última hora y uno de los quebraderos de cabeza más grandes es qué ponerse para las cenas familiares y no dejarse el dinero de toda la festividad en el conjunto antes de comprar los regalos.

Las modas van cambiando y lo que uno se ponía el año pasado queda en el olvido o no se ve tan bonito como antaño. Lo «vintage» pegó fuerte pero ahora lo que se está buscando es un estilo muy parecido a la moda de países asiáticos. Las prendas actuales son «oversized» pero buscan realzar la figura y hacerla más fina y alta.

En la moda femenina se llevan prendas abultadas pero cortas. De esta manera en invierno tienen mucha presencia los abrigos gruesos pero cortos, los jerseys enormes o las sudaderas grandes. Los colores predominantes durante esta fiesta son los que evocan a la festividad y el lujo. Se usan tonos tierra, rojos, verdes, blancos y dorados para transmitir pureza y riqueza, y el negro aunque en menor medida, ya que se usa más para fiestas nocturnas como la de año nuevo.

La joya de la corona este año son los pantalones palazzo y los acampanados. Esta prenda se caracteriza por un talle alto y se ajusta a la cintura e irse ensanchando en dirección vertical gradualmente. La prenda es ideal para todos las formas de pierna e incluso hace un efecto para no dar mucho protagonismo a las piernas por lo que no tendrá que preocuparse porque queden mal. Los pantalones de campana por otro lado no se ensanchan gradualmente pero estilizan las piernas y le da un toque retro pero elegante al conjunto. El pantalón crop del Sfera mezcla los pantalones campana con una largura que deja ver los zapatos. La ropa elegante se caracteriza por ser larga normalmente. Siempre tapaba el calzado pero con estos pantalones podrán verse los zapatos a la perfección.

Ampliar Conjunto de Sfera

Para la parte superior conviene una prenda abrigada. Los jerseys son una pieza muy socorrida que pega en cualquier situación, tanto para una ocasión formal como para una salida con amigos. Para estas ocasiones queda ideal coger uno verde que combinado con los pantalones blancos da una sensación limpia y navideña. Logrará crear un efecto sofisticado pero a la vez cercano. Zara es una de las marcas más populares en la ciudad pacense. La propuesta que hace HOY para estas navidades se basa en mezclar el jersey de la marca con los pantalones de sfera y crear un «look» moderno que no abandona las antiguas modas. Los precios por conjunto suelen rondar los 50-60 euros, dependiendo del momento en el que se vaya de compras.

Ampliar Jersey de Zara

Los hombres van por la línea de las mujeres y también están usando prendas «oversized». Para continuar con el estilo abrigado y hogareño, propio de la fiesta se podrá disponer de un cardigan de color terroso que se puede encontrar en H&M. Esta prenda mezclada con una camiseta blanca básica y lisa dará una apariencia muy limpia.

Ampliar Cardigan de H&M.

Para la parte de abajo unos pantalones cargo de Primark rematan la apariencia navideña a un precio irresistible. Los pantalones verdes darán un toque a bosque de pino dará el éxito que todos buscan en las cenas navideñas. Unos zapatos marinos o unas botas ocres o mostaza serán la guinda del pastel. El conjunto sale a menos de 70 euros.

Ampliar

Queda claro que este año seguirá de nuevo la presencia de las prendas sueltas. La clave está en combinar los colores navideños junto con la diferencia de anchuras de la ropa. La mejor mezcla siempre es una prenda más ajustada que la otra pero ambas del mismo tipo también combinan bien.