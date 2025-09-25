Sigue al Diario HOY en Google Discover para no perderte la actualidad de Extremadura

HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Judit Molina

Jueves, 25 de septiembre 2025, 10:04

Google ha cambiado la forma en la que muchos usuarios leen las noticias desde su móvil. A partir de ahora, en Google Discover, la pestaña del buscador en la que aparecen contenidos personalizados según tus intereses, tendrás la posibilidad de seguir al Diario HOY y recibir directamente nuestras noticias más destacadas.

Con este cambio, Google busca ofrecer un contenido más adaptado a los gustos de cada persona. De esta manera, si decides seguirnos, verás con mayor frecuencia en tu pantalla nuestras informaciones sobre Extremadura, Badajoz, Cáceres y el resto de la región, siempre de manera gratuita y con la cercanía que caracteriza a nuestro periódico.

Para hacerlo solo tienes que pinchar en este enlace o en el siguiente botón que te mostramos para poder seguir al Diario HOY en Google Discover. Así no te perderás nada de lo que ocurre a tu alrededor y tendrás siempre a mano un acceso rápido y sencillo a nuestras noticias.

Sigue a HOY en Google Discover

Seguir al Diario HOY en Google Discover te permite acceder de manera más fácil y directa a la información que realmente te interesa. Podrás mantenerte al día de la actualidad de Extremadura, contada siempre con rigor y cercanía, y disfrutar de nuestros contenidos en el formato que más te guste: reportajes, entrevistas, vídeos, opinión, recetas, reseñas y mucho más, todo desde tu móvil.

Entre las novedades, destaca que Google Discover integra ahora las redes sociales de cada medio de comunicación directamente en su panel. Esto significa que, además de nuestras noticias, también podrás acceder fácilmente a nuestros contenidos en X, Facebook, Instagram o TikTok, descubriendo otros formatos y materiales especialmente pensados para ofrecerte la información de forma más dinámica y cercana.

Sigue a HOY en Google Discover

