Siete de cada diez peatones muertos por atropello no habían cometido ninguna infracción

Los peatones son los usuarios más vulnerables en el ámbito de la seguridad vial, pero en los últimos años están aún más expuestos a los ... atropellos por la proliferación de carriles-bici, de patinetes eléctricos y otros vehículos de movilidad personal (VMP), y hasta por el uso de los teléfonos móviles y auriculares que los distraen mientras caminan, a veces con fatales consecuencias.

Que ser peatón se ha convertido en un deporte de riesgo lo certifican los datos presentados este martes en un estudio de la Fundación Línea Directa, que ha analizado la accidentalidad de estos usuarios de la vía pública (los más numerosos) entre 2014 y 2023. El informe eleva en estos diez años a más de 124.000 los siniestros con peatones implicados, en los que perdieron la vida atropellados cerca de 3.500 personas, una media anual de 350, lo que representa uno de cada cinco fallecidos en accidentes de tráfico. Otros 130.000 resultaron heridos y más de 17.000 sufrieron lesiones que requirieron hospitalización.

Los datos son llamativos, «pero no deben instrumentalizarse para culpabilizar al peatón», como ha dicho en la presentación del estudio la directora general de la Fundación Línea Directa, Mar Garre. De hecho, en el 72% de los siniestros, el peatón no había cometido ninguna infracción, aunque sí hubo factores que pudieron influir en la accidentalidad de este tipo de usuarios.

Y es que, según el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, el 41% de los peatones fallecidos en accidente de tráfico dio positivo en alcohol, drogas o psicofármacos, sustancias que afectan a sus reflejos y su percepción del riesgo. Este porcentaje se disparó al 58% en 2023, el último año analizado y en el que fallecieron atropellados 353 peatones, el mayor número desde 2019, cuando murieron 381.

. «Este comportamiento no constituye en sí mismo una infracción, es más una imprudencia que influye en la percepción del peligro y en la capacidad de reacción», ha apuntado Garre sobre un dato que le ha parecido «tremendamente llamativo».

El 86% de los siniestros con peatones se registran en zonas urbanas y el 14% en carreteras, donde la letalidad es mucho mayor (se multiplica por ocho) debido a la velocidad. Como es de suponer, las infracciones más habituales de los peatones son cruzar fuera del paso de peatones (16%), caminar por la vía de forma antirreglamentaria (5%) y no respetar los semáforos (4%), mientras que en el caso de los conductores, las más frecuentes son saltarse el paso de cebra y los semáforos, y circular con exceso de velocidad.

El informe 'Caminar seguros. Accidentalidad y riesgos de los peatones en España (2014-2023)', elaborado en colaboración con Fesvial, también revela que la edad de los peatones atropellados se sitúa en torno a los 45 años, aunque los mayores de 65 presentan una tasa de letalidad que duplica la media general. Además, los hombres sufren más del doble de letalidad que las mujeres. Ellos más en carretera y las mujeres, más en la ciudad.

El problema del 'peatón tecnológico'

El estudio llama la atención sobre un nuevo fenómeno que vemos cada vez con más frecuencia en nuestras calles, el llamado 'peatón tecnológico', jóvenes de 18 a 25 años que caminan mirando el móvil y con los auriculares puestos (vista y oído, por tanto, bastante mermados para detectar peligros) mientras cruzan zonas universitarias o de ocio, lo que aumenta el riesgo de sufrir un accidente. Ambos dispositivos reducen la visión periférica y la capacidad de audición, retrasando el tiempo de reacción ante la irrupción de algún vehículo.

En una encuesta a 1.700 ciudadanos que acompaña al estudio, casi 4 de cada 10 (el 37%) admiten utilizar el teléfono móvil mientras cruzan la calle y un 35% reconoce hacerlo con frecuencia por lugares no permitidos. La falta de control sobre estas conductas es un factor que los encuestados destacan: el 78% considera que la vigilancia sobre ellos es escasa y el 76% cree que la normativa se aplica con mucha más severidad a los conductores

Del sondeo tambien se desprende que los pasos de peatones, lejos de ser espacios seguros, son percibidos como una zona de riesgo, ya que un 62% opina que los turismos no los respetan adecuadamente. Además, los usuarios de patinetes eléctricos y otros VMP son los peor valorados, ya que 8 de cada 10 encuestados cree que sus conductores incumplen las normas sobre peatones con frecuencia.

Entre las medidas más reclamadas para reducir la siniestralidad destacan una mayor presión sancionadora sobre los peatones infractores, la formación vial en colegios e institutos y campañas dirigidas a los conductores.

La calle más 'mortal' de España

Por Comunidades Autónomas, la Comunidad de Madrid es la región que mayor proporción de peatones fallecidos en atropellos registra sobre el total de accidentes mortales, un 31%, diez puntos más que la media. A continuación, se sitúan Canarias (27%) y Galicia (24%), todas por encima de la media nacional (20%). En el lado contrario se encuentran la Castilla-La Mancha (13%) y Extremadura (14%).

El estudio también identifica las vías con mayor siniestralidad mortal para los peatones en España. En el ámbito urbano, la Gran Vía de les Corts Catalanes, de Barcelona, encabeza la lista como la más peligrosa, así como la calle Alcalá y el Paseo de la Castellana, en Madrid. Mientras que, en el entorno interurbano, el tramo de carretera con más atropellos mortales es la TF-1 (km 54,5-78,0), situada en Santa Cruz de Tenerife, así como la A7 en Málaga, entre el kilómetro 173,6 al 192,2.