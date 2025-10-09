HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Semana Santa 2026: fechas por comunidad y festivos

Todo lo que deberías saber de la Semana Santa de 2026

Judith Rueda

Jueves, 9 de octubre 2025, 10:05

Comenta

La Semana Santa es una de las festividades cristianas más importantes de España. No solo reúne a religiosos, sino también a los amantes de las procesiones y al público general que disfrute de esta festividad. Este próximo año 2026 la fecha de inicio de estos eventos litúrgicos se concentra a finales de marzo y principios de abril. En concreto comenzará el día 29 de marzo, Domingo de Ramos, y se desarollará hasta el 5 de abril, Domingo de Resurrección.

Aunque la Semana Santa no es solo una festividad religiosa, sino que es también una ayuda para que los gobiernos autonómicos puedan coordinar correctamente los días festivos en cada uno de sus territorios.

De las 17 comunidades autónomas y 2 ciudades autónomas solo seis de ellas van a considerar el día 6 de abril, lunes, como festivo. Además, Asturias será la única en contar con un único día festivo oficial de Semana Santa este próximo 2026.

Festivos por comunidad autónoma:

  • Andalucía: jueves 2 y viernes 3 de abril

  • Aragón: jueves 2 y viernes 3 de abril

  • Cantabria: jueves 2 y viernes 3 de abril

  • Canarias: jueves 2 y viernes 3 de abril

  • Castilla y León: jueves 2 y viernes 3 de abril

  • Ceuta: jueves 2 y viernes 3 de abril

  • Extremadura: jueves 2 y viernes 3 de abril

  • Galicia: jueves 2 y viernes 3 de abril

  • Islas Baleares: jueves 2 y viernes 3 de abril

  • Madrid: jueves 2 y viernes 3 de abril

  • Murcia: jueves 2 y viernes 3 de abril

  • Melilla: jueves 2 y viernes 3 de abril

  • Navarra: jueves 2 y viernes 3 de abril

  • Castilla-La Mancha: jueves 2, viernes 3 y lunes 6 de abril

  • La Rioja: jueves 2, viernes 3 y lunes 6 de abril

  • Navarra: jueves 2, viernes 3 y lunes 6 de abril

  • País Vasco: jueves 2, viernes 3 y lunes 6 de abril

  • Cataluña: viernes 3 y lunes 6 de abril

  • Comunidad Valenciana: viernes 3 y lunes 6 de abril

  • Asturias: viernes 3 de abril

Por lo que con estas fechas fijadas tan solo queda realizar planes durante los días festivos, ya sea disfrutar de las procesiones, viajar hacia algún pueblo o visitar a algún familiar.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Raquel del Puerto empieza a formar su equipo tras cuatro meses de presidenta de la Diputación de Badajoz
  2. 2

    La víctima de un choque frontal en Badajoz recibirá 2,3 millones de euros por las secuelas sufridas
  3. 3 Emotivo adiós del IES Bárbara de Braganza a su conserje fallecido: «Su entrega ha dejado huella»
  4. 4 El colegio Salesianos de Badajoz despide a su profesor Magdaleno Becerra
  5. 5 Ferran Adriá se rinde a la gastronomía extremeña: esto es lo que comió en uno de los restaurantes mejor valorados de Mérida
  6. 6 Unos primos extremeños capturan un esturión beluga de más de 80 kilos
  7. 7 El fiscal superior de Extremadura, designado para el juicio contra el fiscal general del Estado
  8. 8 Tiendas y supermercados abiertos en Extremadura el 13 de octubre: horarios de El Faro, Mercadona o El Corte Inglés
  9. 9 La Policía investiga un fuego en la puerta de un piso de Badajoz
  10. 10

    El padre del supuesto autor del homicidio de Badajoz pide declarar ante el juez

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Semana Santa 2026: fechas por comunidad y festivos

Semana Santa 2026: fechas por comunidad y festivos