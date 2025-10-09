Semana Santa 2026: fechas por comunidad y festivos Todo lo que deberías saber de la Semana Santa de 2026

Judith Rueda Jueves, 9 de octubre 2025, 10:05 Comenta Compartir

La Semana Santa es una de las festividades cristianas más importantes de España. No solo reúne a religiosos, sino también a los amantes de las procesiones y al público general que disfrute de esta festividad. Este próximo año 2026 la fecha de inicio de estos eventos litúrgicos se concentra a finales de marzo y principios de abril. En concreto comenzará el día 29 de marzo, Domingo de Ramos, y se desarollará hasta el 5 de abril, Domingo de Resurrección.

Aunque la Semana Santa no es solo una festividad religiosa, sino que es también una ayuda para que los gobiernos autonómicos puedan coordinar correctamente los días festivos en cada uno de sus territorios.

De las 17 comunidades autónomas y 2 ciudades autónomas solo seis de ellas van a considerar el día 6 de abril, lunes, como festivo. Además, Asturias será la única en contar con un único día festivo oficial de Semana Santa este próximo 2026.

Festivos por comunidad autónoma: Andalucía: jueves 2 y viernes 3 de abril

Aragón: jueves 2 y viernes 3 de abril

Cantabria: jueves 2 y viernes 3 de abril

Canarias: jueves 2 y viernes 3 de abril

Castilla y León: jueves 2 y viernes 3 de abril

Ceuta: jueves 2 y viernes 3 de abril

Extremadura: jueves 2 y viernes 3 de abril

Galicia: jueves 2 y viernes 3 de abril

Islas Baleares: jueves 2 y viernes 3 de abril

Madrid: jueves 2 y viernes 3 de abril

Murcia: jueves 2 y viernes 3 de abril

Melilla: jueves 2 y viernes 3 de abril

Navarra: jueves 2 y viernes 3 de abril

Castilla-La Mancha: jueves 2, viernes 3 y lunes 6 de abril

La Rioja: jueves 2, viernes 3 y lunes 6 de abril

Navarra: jueves 2, viernes 3 y lunes 6 de abril

País Vasco: jueves 2, viernes 3 y lunes 6 de abril

Cataluña: viernes 3 y lunes 6 de abril

Comunidad Valenciana: viernes 3 y lunes 6 de abril

Asturias: viernes 3 de abril

Por lo que con estas fechas fijadas tan solo queda realizar planes durante los días festivos, ya sea disfrutar de las procesiones, viajar hacia algún pueblo o visitar a algún familiar.