HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
José Manuel Caballero (izquierda), mayordomo de los Estudiantes, al paso de la procesión por la plaza de la Concepción el pasado Viernes Santo. JORGE REY

La Semana Santa de Cáceres afronta la elección de nuevo presidente y cinco mayordomos

El colectivo cofrade, que reanuda el curso el día 18, encara un periodo de renovación ante la salida de los directivos más veteranos

María José Torrejón

María José Torrejón

Cáceres

Lunes, 8 de septiembre 2025, 08:00

El curso cofrade también arranca en septiembre. Será el último en el que Santos Benítez estará al frente de la Unión de Cofradías Penitenciales ... de Cáceres, el colectivo que agrupa a 16 de las 17 hermandades que desfilan en Semana Santa. El año que viene expira su mandato y convocará elecciones tras la celebración de la Semana Santa de 2026. No será el único cambio que se avecina.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los bomberos encuentran el cadáver de una persona que se precipitó desde el Puente Real
  2. 2

    Iván vuelve a casa en su lucha contra el Guillain-Barré
  3. 3 Muere Paqui Yáñez, presidenta de la asociación de vecinos de las 800 de Badajoz
  4. 4

    La Feria de Mérida se despide con mal balance en el recinto del río Guadiana
  5. 5

    La Audiencia decidirá si Gallardo y Sánchez van a juicio el día 15
  6. 6 El suicidio es la primera causa de muerte entre los jóvenes extremeños
  7. 7

    Pocas pero dulces: Las heladerías que resisten en Badajoz
  8. 8

    El hidropuerto de Alange ya solo espera que la Junta lo promocione para atraer visitas a la región
  9. 9 Sigue en directo el acto de entrega de las Medallas de Extremadura 2025
  10. 10 La plantilla del Badajoz amenaza con una huelga indefinida

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La Semana Santa de Cáceres afronta la elección de nuevo presidente y cinco mayordomos

La Semana Santa de Cáceres afronta la elección de nuevo presidente y cinco mayordomos