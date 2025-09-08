La Semana Santa de Cáceres afronta la elección de nuevo presidente y cinco mayordomos

El curso cofrade también arranca en septiembre. Será el último en el que Santos Benítez estará al frente de la Unión de Cofradías Penitenciales ... de Cáceres, el colectivo que agrupa a 16 de las 17 hermandades que desfilan en Semana Santa. El año que viene expira su mandato y convocará elecciones tras la celebración de la Semana Santa de 2026. No será el único cambio que se avecina.

Cinco hermandades de la ciudad también afrontarán elecciones en 2026. Tres de las cofradías tendrán que elegir nuevo mayordomo, ya que sus respectivos directivos agotan sus mandatos y los estatutos no permiten permanecer en el cargo más de dos legislaturas seguidas. Es el caso del Nazareno, Ramos y Estudiantes, tres de las hermandades con más tirón de la Pasión cacereña. A ellas se suma la de Jesús Despojado, la hermandad más joven de la fiesta.

También celebrarán elecciones en la cofradía del Humilladero (Espíritu Santo), aunque en este caso su responsable actual sí podría optar a la reelección. De momento, no ha confirmado que vaya a hacerlo.

Ampliar Santos Benítez se convirtió en presidente de la Unión de Cofradías en 2016. HOY

Tras el parón estival, la Unión de Cofradías Penitenciales de Cáceres reanudará su actividad el 18 de septiembre, día para el que se ha convocado el primer pleno del curso 2025/2026. En este encuentro las hermandades propondrán al pregonero de la Semana Santa de 2026. Se aprobará, además, el calendario de actos y cultos para los próximos meses.

El año que viene Santos Benítez cumplirá diez años al frente de la Unión. Asumió por primera vez el cargo en 2016 al tomar el testigo de su antecesor, José Manuel Martín Cisneros. Se convirtió entonces en el séptimo presidente de la Unión de Cofradías. Se incorporó a una lista integrada, hasta entonces, por Felipe Fernández Peña, Alonso Corrales Gaitán, Jesús Bravo Díaz, Luis Jiménez Pulido, Juan Narciso García-Plata y José Manuel Martín Cisneros.

Santos Benítez dejará la presidencia de la Unión de Cofradías la próxima primavera tras diez años en el cargo

Nazareno, Ramos, Estudiantes, Humilladero y Jesús Despojado celebrarán elecciones el año que viene

Los mandatos de la Unión tienen una duración de cinco años y el presidente puede permanecer en el cargo durante dos legislaturas consecutivas, como ha ocurrido con Benítez. En 2016, cuando asumió el puesto, era mayordomo de la cofradía del Nazareno, que eligió ese mismo año nuevo directivo.

Al frente de la hermandad del Nazareno, con sede en la parroquia de Santiago, está desde entonces Eloy Remedios, que en diciembre de 2026 completará su segundo mandato.

Otra cofradía con mucho tirón, la de los Ramos, con sede en San Juan, también celebrará elecciones para elegir nuevo mayordomo. El actual, Luis Manuel Rodríguez Parra, tampoco puede seguir en el cargo al completar sus dos mandatos. Y la situación es prácticamente idéntica en la hermandad de los Estudiantes, con sede en Santo Domingo. Su mayordomo, José Manuel Caballero, prevé convocar elecciones al término de la Semana Santa al cumplir diez años en el cargo.

Humilladero, cada cuatro años

2026 también es año electoral en la cofradía del Humilladero y en la de Jesús Despojado, la hermandad más joven de la Pasión. Las últimas elecciones en el Humilladero fueron en 2022 y su actual mayordomo, Ismael López Martín, sí puede optar a la reelección. En este caso, las votaciones son cada cuatro años. López Martín todavía no ha decidido si se presentará para seguir en el cargo. No repetirá Alberto Portillo, hermano mayor del Despojado, al agotar el próximo año su segundo mandato.

Al margen de la futura renovación de cargos, el curso arranca con otras cuestiones. Por un lado, la Virgen de la Esperanza de la cofradía de los Ramos está en pleno proceso de restauración en el taller de conservación Filter & Rabadán, en la localidad sevillana de Umbrete. Se espera que retorne a la capital en diciembre.

Y, además, en el mes de octubre Cáceres participará en el III Congreso Nacional 'Semana Santa y Ciudades Patrimonio de la Humanidad', que será en Ibiza.