Sanidad intenta evitar el colapso de la primaria incentivando el retraso de las jubilaciones

Acogida favorable por el colectivo médico

La medida ha sido acogida favorablemente por el colectivo médico. El presidente del Consejo General de Médicos, Tomás Cobo, dijo esta noche que todas las medidas que desde el Gobierno se adopten para paliar la crisis sanitaria que se está viviendo en los servicios de Atención Primaría le parecen «bien», y si además las hacen con ámbito nacional desde dos ministerios y «articuladas con la jubilación, estupendo».

Cobo sí emplazó a los titulares de Sanidad y Seguridad Social a que armonicen estas medidas de modo que sean homogéneas para todos los sistemas autonómicos de salud. «Todo lo que sea estandarizar las medidas es bueno». Eso sí, el presidente de los facultativos españoles recordó que la edad no pasa factura a todos por igual, tampoco a los médicos, «que no siempre están igual a los 65 que a los 67. No es un problema de cronología sino de biología», señaló.