Sanidad lanza una campaña para frenar las infecciones de transmisión sexual en jóvenes

Las autoridades sanitarias presentaron este lunes una nueva campaña para prevenir las infecciones de transmisión sexual (ITS) en jóvenes, a la vista del crecimiento continuado de estas enfermedades desde hace 20 años. El director general de Salud Pública y Equidad en Salud, Pedro Gullón, destacó que la prioridad es evitar que en 2030 estas infecciones sean un grave problema de salud pública. A este respecto, alegó que en los últimos años la situación se ha complicado y reviste tintes preocupantes. «Hay población más vulnerable», dijo Gullón, quien apostó por incidir en los sectores de población más jóvenes.

«Llevamos 20 años de crecimiento de las ITS, por lo que debemos cambiar el foco y dirigirnos a poblaciones vulnerables creando campañas de información hacia la población general y sobre todo donde hay más contagios. Las estimaciones de los próximos años, si no hacemos nada, no son halagüeñas», apuntó.

Julia del Amo, directora de la División de Control de VIH, ITS, Hepatitis Virales y Tuberculosis, subrayó que «esta campaña se enmarca en el plan estratégico para la prevención y control del VIH y las ITS en España (2021-2030), un plan que incorpora, por primera vez, la prevención combinada frente al VIH y otras ITS».

Según los datos que aportó Victoria Hernando Sebastián, investigadora del Centro Nacional de Epidemiología, en 2022 el 10,6% de los nuevos diagnósticos de VIH correspondieron a jóvenes menores de 25 años: «Los los hombres y las personas nacidas en el extranjero fueron los más afectados. La principal vía de transmisión fue a través de relaciones sexuales».

Por otro lado, el 37% de estos jóvenes experimentaba un retraso en el diagnóstico, lo que indica la necesidad de reforzar la prevención y detección temprana en este grupo de edad. En cuanto a otras ITS, como la sífilis, gonorrea y clamidia, el porcentaje de jóvenes afectados también es significativo, especialmente en el grupo de 20 a 24 años. Las mujeres registran mayores tasas de incidencia en gonorrea y clamidia, mientras que los hombres son los más afectados por la sífilis.

En cuanto al VIH, el 10,6% de los nuevos diagnósticos son en menores de 25 años; en sífilis, el 10,2% de los casos notificados son en menores de 25 años; en gonorrea, el 23,8% de los casos notificados son en menores de 25 años y en clamidia, el 37,6% de los casos también son en menores de 25 años.

En lo que atañe a la prevención, los especialistas advirtieron que el preservativo es el método-barrera más eficaz para contrarrestar el avance delas ITS y, pese a ello, no se utiliza lo suficiente. De acuerdo con el Informe Juventud en España 2020, si bien las personas jóvenes prefieren utilizar el preservativo en sus relaciones sexuales con penetración (80%), un 37% dice que no lo ha empleado en alguna ocasión en el último año por diversas causas.

En torno a un 27% aseguró haber usado otro método anticonceptivo; un dijo 25% que conocía lo suficiente a la persona; y un 13% que no tenía preservativo en aquel momento. Por edades, un 77% de los jóvenes entre 15 y 24 años usan el preservativo, si bien cae al 69% entre aquellos comprendidos entre los 25 y los 29 años.

