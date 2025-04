Sanidad descarta una vacunación masiva contra la gripe y la covid y la centra en los grupos de riesgo

El Ministerio de Sanidad ya ha decidido los criterios de la campaña de vacunación frente a la covid-19 y la gripe, que desde el ... otoño de 2021 se realiza de forma conjunta y que comenzará la próxima semana. Como en años anteriores, las recomendaciones no se dirigen a la población general, sino a grupos diana de riesgo y otros vinculados a ellos, según ha aprobado el Consejo Interterritorial de Salud. Así, el departamento de Mónica García recomienda la vacunación de las personas mayores, pero también abre la puerta a que reciban el pinchazo quienes convivan con ellos, tengan la edad que tengan. Sin embargo, una persona de 30 años sin condiciones vulnerables que la última dosis que recibió contra la covid fue hace dos años no tendrá que vacunarse ahora.

¿A quién se le recomienda la vacunación de gripe y covid?

Las personas a las que Sanidad aconseja la vacunación conjunta son: todos los mayores de 60 años; las personas que estén internas en centros de discapacidad, residencias de mayores y otras instituciones cerradas; las personas con diabetes, obesidad, enfermedades crónicas cardiovasculares, neurológicas o respiratorias, fibrosis quística y asma, cáncer y hemopatías malignas, trastornos y enfermedades que conllevan disfunción cognitiva, como el síndrome de Down o demencias; embarazadas en cualquier trimestre de gestación y mujeres durante el puerperio; y personas con inmunosupresión, trasplantadas, con infección por VIH y los convivientes con personas mayores.

Además, y para reducir el impacto en los servicios esenciales, los expertos recomiendan que también se vacunen los empleados de establecimientos sanitarios y sociosanitarios; y los trabajadores de servicios esenciales, especialmente los miembros de los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los bomberos o Protección Civil.

¿Deben vacunarse contra la covid los niños?

En el grupo de entre seis meses y doce años, Sanidad priorizará la vacunación a los niños con condiciones asociadas con un aumento de riesgo de enfermedad grave y a sus convivientes: con trasplante de progenitores hematopoyéticos, algunas inmunodeficiencias primarias y adquiridas; quienes realicen terapias inmunosupresoras, incluyendo cáncer, enfermedades crónicas cardiovasculares graves, enfermedades crónicas respiratorias graves (también asma grave), y enfermedades neurológicas o neuromusculares graves.

¿Y a quién se aconseja la vacunación solo contra la gripe?

Además de los incluidos en la vacunación conjunta, los grupos a los que se recomienda la vacunación particular contra la gripe son: los niños de entre 6 y 59 meses; los menores entre 5 y 12 años con condiciones de riesgo; las personas de entre 5 y 18 años que reciben tratamiento prolongado con ácido acetilsalicílico; los fumadores, los celíacos; las personas con fístula de líquido cefalorraquídeo e implante coclear; los estudiantes en prácticas en centros sanitarios y sociosanitarios; y el personal de guarderías y centros de educación infantil. Y aquí aparece una de las novedades de la campaña de este año. Sanidad también pide que se vacunen las personas que trabajan con exposición directa a animales o a sus secreciones en granjas o explotaciones avícolas, porcinas o de visones o a fauna silvestre (aves, jabalíes o mustélidos), lo que incluye a colectivos como los ganaderos, los veterinarios, los trabajadores de granjas, los cazadores, los ornitólogos, los agentes de medioambiente o el personal de zoológicos. Con esa medida se busca reducir la posibilidad de una infección concomitante de virus humano y aviar o porcino, de manera que disminuya el riesgo de recombinación o intercambio genético entre ambos virus, que podría ser a su vez el origen de un nuevo virus con potencial pandémico.

¿Cuántas dosis se inyectarán a cada persona?

Los vacunados recibirán una sola dosis tanto de gripe como frente a la covid-19, salvo en personas en edad pediátrica o con inmunosupresión grave, que pueden requerir otras pautas.

¿Y si no me he vacunado contra la covid desde hace dos años?

Si no cumplen ninguna condición de vulnerabilidad ni pertenecen a los grupos diana, a los menores de 60 años no se les recomienda la vacunación este año. «En estos momentos, considerando la situación epidemiológica y la inmunidad adquirida por la población, no se justifica la vacunación frente a covid-19 en personas no incluidas en los grupos diana», argumenta el Ministerio de Sanidad. Es decir, la vacunación de hace dos años y los contagios de la enfermedad durante los últimos cuatro años y medio han generado una inmunidad suficiente como para no hacer necesaria una vacunación masiva.

¿Qué ocurrió el año pasado con la covid y la gripe?

En la campaña pasada, la actividad gripal fue «muy intensa», con un pico en la última semana del 2023, cuando se alcanzó una incidencia de 447,8 casos por cada 100.000 habitantes. En el caso de la covid-19, los picos se alcanzaron en la semana 51 de 2023, con 121,5 casos, y en la semana 26 de 2024 (finales de junio), con 170 casos.