Sanidad alerta de la retirada de esta conocida crema hidratante por la presencia de bacterias

Irene Toribio Lunes, 25 de agosto 2025, 11:13

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha alertado del cese de comercialización, retirada del mercado y recuperación de varios lotes de la crema hidratante Erborian – Centella Crème, un reconocido cosmético a la venta en farmacias, parafarmacias, perfumerías y plataformas online. Se debe a la detección de las bacterias Micrococcus luteus y Microbacterium oxydans y la levadura Candida parapsilosis, microorganismos que pueden provocar infecciones en personas con problemas de salud o con el sistema inmunológico debilitado.

Producto retirado por Sanidad

La Aesan informa de la retirada de los lotes KM05363, KM06363, KM06343 y KM07343 de la crema hidratante, en envases de 50ml y 20ml. Estas medidas se han tomado por la presencia de las citadas bacterias.

El responsable de la puesta en el mercado de este cosmético, que se distribuye en España a través de farmacias, parafarmacias, perfumerías y venta online, es la empresa Laboratoires M&L Erborain (Francia). Dicha empresa ya ha iniciado la retirada del producto de los puntos de venta, así como la recuperación de las unidades adquiridas por las personas usuarias.

Qué hacer si tienes la crema en casa

Si dispones de alguna unidad de los lotes indicados del producto afectado, no la utilices. Podrás dirigirte al establecimiento donde la compraste para solicitar la devolución de tu dinero.