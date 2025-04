Recibe el alta el primer hombre trasplantado con un riñón de cerdo Operado el 16 de marzo, el órgano no ha dado síntomas de rechazo y funciona correctamente

Jon Garay Jueves, 4 de abril 2024, 13:29 | Actualizado 13:48h. Comenta Compartir

El pasado 16 de marzo Ryck Slayman, un estadounidense de 62 años, recibió el primer trasplante de un riñón de cerdo. Este jueves, casi tres ... semanas después, ha sido dado de alta. «He deseado que llegara este momento, salir del hospital con uno de los certificados de salud más limpios que he tenido en mucho tiempo, durante muchos años. Ahora es una realidad y uno de los momentos más felices de mi vida«, ha dicho este trabajador de 62 años del Departamento de Transporte con diabetes tipo 2, hipertensión y problemas cardiovasculares. «Estoy entusiasmado por volver a pasar tiempo con mi familia, mis amigos y mis seres queridos, libre de la carga de la diálisis que ha afectado a mi calidad de vida durante muchos años. Hoy es un nuevo comienzo, no solo para mí, sino también para ellos», ha añadido. Según los médicos, el órgano funciona correctamente y no ha dado síntomas de rechazo.

Slayman había recibido un riñón humano en 2018, pero el órgano comenzó a fallar cinco años después. Sin posibilidad de un nuevo trasplante, entró en una lista de diez candidatos a un xenotrasplante. Desde 2021, al menos cinco pacientes habían recibido riñones de cerdo, pero todo ellos se encontraban en muerte cerebral y se les colocaba el órgano en la pierna o el abdomen. Su caso era diferente al tratarse de un paciente vivo. Tras una compleja intervención de cuatro horas en el Hospital General de Massachusetts, el mismo donde hace 70 años se realizó el primer trasplante de riñón, los médicos insertaron en el cuerpo de Slayman un riñón de cerdo modificado genéticamente por la empresa norteamericana eGenesis. La gran novedad del órgano -el modelo EGEN-2784- es el gran número de modificaciones que contiene, hasta 69, cuando los implantados hasta ahora contaban con solo diez. Todas ellas son necesarias fundamentalmente para evitar el rechazo por parte del organismo del receptor y para impedir que se contagie de enfermedades causadas por virus porcinos. Falta de órganos El recurso a los xenotrasplantes es una alternativa que los especialistas manejan para hacer frente a la falta de órganos humanos. Solo en Estados Unidos hay más de 100.000 personas en lista de espera para apenas 20.000 riñones disponibles al año. Cada día mueren 17 personas sin tener su oportunidad. En España, 5.000 pacientes aguardaban un órgano en 2022. Los riñones y el corazón son los más empleados porque sus funciones son relativamente sencillas en comparación con el hígado, que produce más de 2.500 moléculas, o los pulmones, que están muy vascularizados. El animal más empleado es el cerdo por la similitud de sus órganos con los humanos y porque su cría está muy perfeccionada. Slayman es el tercer paciente vivo que recibe un órgano de un cerdo. Antes, otros dos estadounidenses, David Bennett y Lawrence Faucette, fueron trasplantados con sendos corazones porcinos. Sobrevivieron dos y un mes respectivamente.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Trasplantes