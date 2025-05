Primera transposición de útero a una paciente con cáncer para que pueda tener hijos

El equipo del Servicio de Obstetricia y Ginecología del Hospital del Mar ha logrado realizar la primera transposición uterina en España en una paciente que ... sufría cáncer de recto localmente avanzado. La técnica quirúrgica permite a las mujeres aquejadas por un tumor en la zona pélvica conservar la posibilidad de ser madres, así como sortear una menopausia precoz, al proteger tanto el útero como los ovarios de los efectos del tratamiento con radioterapia. En todo el mundo solo se han llevado a cabo un número reducido de cirugías de este tipo, unas 20, y muy pocos casos en Europa. En algunos casos, las pacientes han podido tener un embarazo con éxito. El primer bebé nació en Brasil el año 2022 y en los Estados Unidos en marzo del 2024.

Con este procedimiento, se mantiene la vascularización a través de los ovarios para asegurar su viabilidad mientras se acomete el tratamiento contra el tumor. La transposición de ovarios es más habitual (en tumores ginecológicos, como el de cérvix), pero mover también el útero de la cavidad pélvica a la abdominal sigue siendo una operación delicada que muy pocos doctores hacen hoy en el mundo.

Para explicarlo con palabras sencillas, el equipo de cirujanos ha hecho un autotrasplante a la paciente, para lo cual ha desplazado su útero y ovarios de su situación anatómica normal debajo de la pelvis a la parte superior del abdomen, por encima del ombligo, durante el tiempo que dure la radioterapia.

Tecnología robótica

La paciente, de 36 años, había sido diagnóstica de cáncer de recto localmente avanzado, por lo que fue operada por primera vez en noviembre de 2023. La segunda intervención se efectuó el pasado mes de junio, cuando ya había acabado el tratamiento oncológico, coincidiendo con la cirugía del tumor rectal. Las dos intervenciones se hicieron con cirugía robótica, para reducir al máximo los daños. El segundo procedimiento se hizo coincidir con la resección del tumor de recto, hecho que añade complejidad e incrementa de forma significativa el riesgo de dañar la vascularización uterina. Contar con la tecnología robótica resulta de gran ayuda en estos casos. Ahora, la paciente podrá, si lo quiere, ser madre.

A partir de ahora se evaluará qué tipo pacientes pueden acogerse a esta intervención en el circuito para la detección y derivación de las mujeres diagnosticadas con un tumor en la zona pélvica que precisan tratamiento con quimioterapia y radioterapia. El hospital barcelonés hacía tiempo que tenía listo el «dispositivo preparado», pero esperó la ocasión a que apareciera el caso ideal para ponerlo en marcha.

La paciente no tenía hijos y no se planteaba tenerlos en ese momento. «Le dijimos que con los tratamientos seguro que no podría ser madre, pero que con esta cirugía podríamos preservar esta actividad y que podría decidir más adelante si tenerlo o no. Y es que los efectos de la radioterapia son irreversibles», asegura Gemma Mancebo, jefa de sección del Servicio de Obstetricia y Ginecología del centro sanitaria y una de las responsables de esta cirugía pionera. «No solo tratamos la enfermedad, sino que también velamos por la calidad de vida de las mujeres»

Mancebo asevera que se trata de una técnica solo dirigida a mujeres jóvenes de 40 años o menos que con las técnicas antiguas se quedaban «infértiles y menopáusicas». A las menores de 47 años, se les ofrece solo la transposición solo de los ovarios, para protegerlas de una menopausia precoz.

«Gracias a los avances en el tratamiento, obtenemos tasas de curación muy elevadas, pero las secuelas del tratamiento generan un impacto en su calidad de vida. Ofrecer el mejor tratamiento oncológico requiere un abordaje multidisciplinar y coordinado, donde exploramos y preservemos la salud sexual y reproductiva de las pacientes», argumenta Joana Vidal, oncóloga médica especialista en cáncer colorrectal del hospital.