HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una mujer sale de las urgencias hospitalarias con una mascarilla. R. GUTIÉRREZ

La mascarilla no será obligatoria en hospitales hasta alcanzar el nivel alto de gripe

Ministerio de Sanidad y autonomías aplicarán un protocolo único en todo el país para tratar de frenar la epidemia de virus respiratorios

Alfonso Torices

Alfonso Torices

Madrid

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 15:38

Comenta

La mascarilla no será de uso obligatorio en los centros sanitarios españoles y en las residencias de mayores al menos hasta que la epidemia de gripe ... alcance un nivel alto. Así lo establece el protocolo común de actuación contra las enfermedades respiratorias que el Ministerio de Sanidad y las autonomías pactaron hoy y que será de aplicación directa en todo el país.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Día trágico en las carreteras extremeñas: dos personas mueren en accidentes de tráfico
  2. 2 Un vecino de Navezuelas muere tras chocar su coche con un ciervo cerca de Logrosán
  3. 3 Los concejales del PP de Serrejón abandonan el partido por fichar a la alcaldesa para la lista del 21-D
  4. 4 Detenida en Badajoz la pareja del sospechoso de asesinar a una mujer de 72 años en Valdelagrana
  5. 5

    Los funcionarios ganarán en un año unos 2.000 euros más de media tras la doble subida
  6. 6 Muere una vecina de Sancti-Spíritus tras una salida de vía en la BA-128
  7. 7 La marcha de una edil deja a PP y Vox sin mayoría en Navalmoral de la Mata
  8. 8 Cinco empresas extremeñas se cuelan entre las 500 mejores pymes de España
  9. 9 No es Jijona: uno de los mejores turrones de España se esconde en un rincón de Extremadura
  10. 10

    78 médicos dejarán de trabajar en el SES si el Gobierno no prorroga la jubilación activa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La mascarilla no será obligatoria en hospitales hasta alcanzar el nivel alto de gripe

La mascarilla no será obligatoria en hospitales hasta alcanzar el nivel alto de gripe