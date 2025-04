La investigación en biomedicina «es nuestra vida»: una inversión en la esperanza y la salud de los pacientes

José A. González Miércoles, 2 de octubre 2024, 09:26 Comenta Compartir

«Si mi diagnóstico de cáncer metastásico lo hubiera recibido hace diez años antes de cuando lo recibí, ahora no estaría aquí». Pilar Fernández es paciente oncológica desde hace 31 años y conoció el diagnóstico de cáncer metastásico hace ocho. «Un cáncer de mama lo puedes superar y volver a tu vida normal, pero la metástasis no tiene retorno», señaló. Ella junto a otras pacientes oncológicas fundaron en 2018 la Asociación Española de Cáncer de Mama Metastásico. «Soy la única superviviente de todas las fundadoras», recordó.

Ella junto a Chiara Giorgetti y Olivia Jurado formaron esta organización para ayudarse mutuamente, compartir sus experiencias y dar visibilidad a las necesidades de estas mujeres, que son muy diferentes a las diagnosticadas en estadios iniciales. «La investigación para nosotras es sinónimo de vivir. Vives por y para el hospital que te trata o busca tu tratamiento», explicó. «Tenéis nuestra vida en vuestras manos», dirigió a una sala llena de investigadores en biomedicina.

Frente a ella ocupaban decenas de sillas investigadoras en neurociencias, especialistas en enfermedades infecciosas o expertos en oncología médica entre otras muchas especialidades. «No son gente normal, están muy por encima de la media», detalló Roger Paredes, jefe del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Germans Trias i Pujol (Barcelona). «Sin su trabajo no se curarían enfermedades y la esperanza de vida sería menor o, directamente, no podríamos ser competitivos en un mundo cada vez más global», advirtió José Luis Poveda, director gerente del Departamento de Salud del Hospital Universitario y Politécnico La Fe (Valencia).

Palabras que recogían de primera mano la doctora Bachiller de la Fundación Pública Andaluza para la Gestión de la investigación en Salud de Sevilla, o la doctora Genescà del Instituto de Investigación Hospital Universitario Vall D'Hebron, o la investigadora Sainz de la Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Universitario la Paz, o el doctor Serrano de la Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Universitario Ramón y Cajal. Una representación de las 185 iniciativas becadas por la farmacéutica Gilead en sus diez ediciones del programa de Investigación Biomédica.

Ellos son algunos de los 19 proyectos financiados que recibirán parte del millón de euros repartidos en esta edición. Seis han ido a parar para propuestas relacionadas con el VIH, dos para hepatitis virales, uno para Covid-19, uno para infección fúngica invasora, dos para linfomas de estirpe B y siete para Oncología médica. Esta última ha sido la categoría que más becas ha obtenido. Por comunidades autónomas, las instituciones de la Comunidad de Madrid, Cataluña, Castilla y León y Andalucía han copado la financiación de Gilead.

«Sois un orgullo, vuestro trabajo es esencial», agradeció María Río, directora general de Gilead España. «Es gente brillante, pero necesitan un ecosistema propicio para desarrollar su trabajo», apuntó a este periódico el doctor Paredes del Hospital Germans Trias i Pujol de Barcelona.

Un ecosistema que en su opinión se traduce en tiempo y en dinero. «Hace tres años tuvimos la idea de un estudio que no se pudo financiar», comentó, «Ahora está empezando ese mismo estudio en Estados Unidos con casi 40 millones de dólares». Por las manos de este investigador pasan decenas de estudios, proyectos e investigaciones. Ahora su trabajo se centra en liderar investigaciones pioneras sobre el papel del microbioma intestinal en la patogénesis de la infección por VIH y la inflamación crónica. Además, coordina el proyecto de la UE H2020 MISTRAL, impulsado con 10 millones de euros (GA-847943), y es co-investigador principal en 3 subvenciones de los Institutos Canadienses de Investigación en Salud destinadas a desentrañar el papel del microbioma humano en la patogénesis del VIH, la transmisión y los cánceres asociados. «¿En España? En España tenemos materia prima», detalló. «Todos esos que ves ahí -señaló a más de un centenar de investigadores que se hacen una foto de familia como becados por Gilead- son gente fuera de lo normal, solo que necesitan un ecosistema», repitió. «No les puedes pedir que investiguen y lo tengan que hacer en una tarde quitándole tiempo a su ocio», denunció. «Dáselo en su jornada laboral y que lo puedan desarrollar, hay que colaborar entre todos», advirtió.

La gente no entiende, recalcó Paredes, que sin la biomedicina no tendríamos tratamiento para la tuberculosis o para algo más cercano como la covid. «Esta gente necesita financiación y que se siga apostando por ellos», comentó la presidenta de la Asociación Española de Cáncer de Mama Metastásico a las autoridades públicas presentes en la X Edición de las Becas Gilead en Investigación Biomédica. «Necesitamos que el fruto de esta investigación llegue a tiempo a todos y sea de forma equitativa porque no puedes ser que tu futuro dependa del código postal en el que vives».

Un objetivo que Gilead ha trabajado en la última década. «La colaboración público privada es esencial para la investigación en este campo», avanzó la directora general de la farmacéutica. En las diez ediciones del programa, 149 científicos han recibido la ayuda de Gilead en la última década, entre ellos, varios expertos nacidos a partir de 1982. «Hay que hacer que los más jóvenes se interesen por la Biomedicina», puntualizó Río.

Impulso materializado en 8,5 millones euros repartidos en propuestas para acabar con el VIH, con las hepatitis virales, con infecciones fúngicas o como la covid-19. También para avanzar más en enfermedades relacionadas con la hemato-oncología y la oncología médica. «Estamos cerca de cronificar el cáncer y la metástasis», animó Pilar Fernández. «Solo queda que se haga desde España y se hará», apostó Paredes.