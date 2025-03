El 80% de los MIR incumple el máximo de 48 horas semanales fijado por la UE

Los médicos internos residentes (MIR), la primera línea de atención a los pacientes en los centros sanitarios, sufren unas condiciones laborales que están fuera de ... la legalidad. Más del 80% de los MIR incumple el máximo de jornada laboral establecido por la Directiva Europea del Trabajo, algo que ocurre porque realizan cinco o más guardias al mes, por encima de las cuatro fijadas por la Unión Europea, según el Estudio sobre jornada laboral y descansos de los MIR en España, presentado este jueves por el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM).

Las guardias son la causa principal de que los MIR españoles superen las horas máximas (48) establecidas por la normativa europea. «La existencia de cinco o más guardias al mes supone un exceso en el número de horas establecido por la directiva comunitaria», subraya el estudio. Además, un número significativo de estos profesionales no cumple el descanso diario obligatorio, y más todavía el descanso semanal, entre otras razones, porque en muchas ocasiones trabajan más de 24 horas continuadas. El descanso diario debe ser de por lo menos 12 horas entre jornadas laborales y el descanso semanal tiene que ser de por lo menos 36 entre dos días de trabajo, o un descanso compensatorio de 72 en dos semanas, lo que la mitad de los MIR no disfruta.

También el 50% de los residentes está incluido en listados de sustitución. Estas 'listas negras', como se denominan entre los sanitarios, «se utilizan incumpliendo la legalidad para obligar a residentes que no están de guardia a cubrir una baja de última hora» en caso de que otro médico no pueda acudir a su puesto, denuncia el CGCOM; una disponibilidad por la que no disfrutan de «ningún tipo de retribución».

El vocal de Médicos Jóvenes del CGCOM, Domingo Sánchez, cree que «los residentes son mano de obra barata y cubren carencias estructurales porque hay falta de fuerza médica». «El sistema funciona por la labor que hacen los residentes», destaca Sánchez, que lamenta que los MIR no puedan cumplir con las normas laborales y compara su situación a la de otras profesiones. «Nadie se plantea que el piloto de un avión haga un vuelo trasoceánico y al aterrizar, tenga otro. Pues con los MIR sucede eso».

Pero el alto número de guardias que realizan los residentes tiene una clara razón económica: en ocasiones, los médicos las hacen voluntariamente para «compensar» sus bajos sueldos. «Un MIR cobra de sueldo una base de unos 1.200 euros al mes y las guardias hacen que ese salario se eleve para que pueda ser digno. Por eso, lo que tenemos que hacer es fijar un sistema retributivo adecuado para estos profesionales», agrega el representante de los médicos jóvenes. «Tenemos que debatir, con todo el mundo, si hay que replantearse el asunto de las guardias».

Las malas condiciones laborales de los MIR tienen un enorme impacto en dos direcciones. Primero, en su propia salud física y mental, ya que los miembros de este colectivo presentan altas tasas del síndrome del trabajador quemado (burnout). Pero también repercute en problemas e incidentes de seguridad del paciente y en errores percibidos, expone el informe. «Y eso es algo muy serio porque puede implicar el fallecimiento de nuestro paciente», recuerda Sánchez. Además, este médico rechaza la idea de que «cuantas más horas se trabajen, más se aprende». «No es así porque uno está tan cansado que ya no incorpora más conocimientos», afirma.

El presidente del CGCOM, Tomás Cobo, dijo que la entidad ha presentado el informe al Ministerio de Sanidad y a todos los grupos políticos, y también lo harán a las comunidades autónomas, para que tomen medidas. «Todos los diputados son partidarios de un pacto de Estado para defender el Sistema Nacional de Salud y mejorar también la situación de los MIR. Ahora la pelota está en su tejado», indicó Cobo. «Tenemos que ir a turnos de menos horas. A finales de los 80 eran habituales las guardias de 72 horas y ahora son de 24. Es verdad que hemos ido a mejor porque aquello no era ni seguro ni sano, pero debemos seguir en el mismo camino», añadió.