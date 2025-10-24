HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

La presidenta de la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama de Sevilla (Amama), Ángela Claverol.
La presidenta de la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama de Sevilla (Amama), Ángela Claverol. EP

La Fiscalía de Sevilla abre otra investigación sobre la supuesta manipulación de las mamografías

Antonio Sanz, consejero andaluz de Sanidad, ha negado este miércoles tajantemente la desaparición de las historias clínicas de los pacientes

Viernes, 24 de octubre 2025, 12:36

La Fiscalía de Sevilla ha abierto dilengias de investigación sobre las supuestas modificaciones en informes y mamografías que algunas mujeres han encontrado en la plataforma ClicSalud+, en relación a los cribados del cáncer de mama; ello después de la asociación Amama registrara este martes un escrito en el Ministerio Público en el que pedía al citado órgano que investigara la «presunta destrucción» de pruebas diagnósticas (mamografías) por parte del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y que interveniera o copiara los servidores y plataformas del SAS «a fin de evitar la destrucción o manipulación» de pruebas.

Tal como ha adelantado la 'cadena SER' y confirman fuentes de la Fiscalía Superior de Andalucía a Europa Press, el citado órgano judicial investigará esas supuestas modificaciones en informes y mamografías. Al respecto, la presidenta de Amama, Ángela Claverol, afirmaba hace unos días que la asociación tomó esa decisión después de recibir en las dos últimas semanas «quejas de usuarias» en las que advertían de que «presuntamente» se «habrían borrado» mamografías y pruebas de la plataforma ClicSalud+ y del Diraya.

En este sentido, el consejero andaluz de Sanidad, Presidencia, y Emergencias, Antonio Sanz, ha negado este miércoles tajantemente la desaparición de las historias clínicas de los pacientes del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en la aplicación ClicSalud+, insistiendo en que se produjo una incidencia técnica que durante unas horas no permitía el acceso a las mismas.

Asimismo, Sanz ha lamentado que la asociación Amama haya generado «alarma» a este respecto llevando incluso un escrito a la Fiscalía Superior de Andalucía en el que pide que se investigue la «presunta destrucción» de pruebas diagnósticas (mamografías), lo que es una «falsedad».

