Cómo saber qué tipo de cuerpo tienes para sacarle el máximo partido

Hasta ahora, la figura de reloj de arena era deseada por muchas mujeres sin caer en la cuenta de que el resto de cuerpos son también válidos. Con la llegada de los nuevos medios digitales, ha surgido un movimiento de concienciación, el «body positive», que lucha porque todas las mujeres se sientan cómodas con el tamaño y la forma de su cuerpo. Por ello, hoy aprenderás no sólo qué tipo de cuerpo tienes sino que también con qué prendas le sacarás el máximo partido a tu figura.

Para empezar, debemos identificar los cinco tipos de cuerpos que existen. Estos normalmente se diferencian por las proporciones entre los hombros, la cintura y la cadera. Obviamente, cada cual decide vestirse como más le guste y, lo más importante, como más auténtico se sienta. La idea de definir los diferentes tipos de cuerpo sirve para utilizar prendas que armonicen la figura, aunque nadie está atado a seguir estas normas para verse bien.

Reloj de arena

Anteriormente conocida como la figura «perfecta». Se caracteriza por tener una anchura de hombros y cadera similar, mientras que la cintura es muy marcada. Las piernas son estilizadas y tienen un pecho proporcionado. Cuando este tipo de cuerpo almacena grasa, se reparte uniformemente en todo el cuerpo. Algunas famosas con este tipo de cuerpo son Marilyn Monroe, Kim Kardashian o Sofía Vergara.

Para dar armonía a este tipo de cuerpo, se recomienda utilizar partes de arriba que tengan escotes redondos o en forma de v, ya que te harán un bonito escote. Cualquier parte de abajo sentará bien sobre todo si es ceñida y de tiro alto. Y por último, los vestidos lisos y que marquen tu cintura te sentarán de maravilla.

Triángulo

Las personas con ese tipo de cuerpo tienen los hombros más estrechos que las caderas y la cintura definida. Por lo general, estas mujeres tienen un pecho más pequeño y almacenan las grasas principalmente en las caderas y glúteos. Algunas famosas con este cuerpo son Jennifer Lopez, Rihanna, Shakira o Beyoncé.

Si deseas sacarle el máximo partido a tu figura de triángulo, utiliza blusas y tops con colores llamativos o estampados, esto hará un efecto visual de más volumen en la parte de arriba de tu cuerpo. Además los cuellos palabra de honor o tipo corazón serán tus grandes aliados. Utiliza pantalones de tiro alto o medio, los que mejor te van a venir son los tipo flare, que realzarán tu figura. Como faldas y vestidos busca aquellos que tengan forma de A y que acaben en tu rodilla.

Triángulo invertido

Esta silueta tiene unos hombros más anchos que las caderas. Las zonas de la espalda y pecho también son amplias mientras que la cintura y cadera son bastante más finas. Este tipo de cuerpo siempre tiene unas piernas muy esbeltas. Las famosas Angelina Jolie y Naomi Campbell tienen este tipo de cuerpo.

Para las partes de arriba te recomendamos utilizar colores neutros, con cuellos en V y en el caso de utilizar chaquetas, que tengan una largura hasta la cadera. A este tipo de figura le sientan de escándalo los tirantes anchos. Respecto a los pantalones, los estilos acampanados, de pinzas o capri te estilizarán, ya que dan más volumen en la zona baja del cuerpo, al igual que los vestidos y faldas con vuelo.

Rectángulo

Los hombros, la cintura y la cadera tienen tamaños muy similares. Es un tipo de cuerpo recto, donde la cintura no destaca. Estas mujeres suelen tener poco pecho y glúteos. Respecto a los brazos y piernas son proporcionalmente delgados con respecto al resto del cuerpo. Las celebrities Cameron Díaz, Nicole Kidman tienen esta forma de cuerpo. Normalmente este tipo de cuerpo se relaciona con las modelos de pasarela.

Los tops que mejor te sentarán son aquellos con volantes en los hombros o de cuello en forma de V. Los grandes aliados de este tipo de cuerpo son los cinturones que ayudarán a marcar la cintura. Además, ¡estás de suerte! Los pantalones que mejor te sentarán son los skinny jeans de tiro bajo, una tendencia que se está recuperando para este 2023. Para terminar, las faldas y vestidos entallados en la cintura son los que más lucen este tipo de cuerpo.

Óvalo

Esta complexión destaca por tener una cintura ancha, mientras que tienen unos hombros y caderas algo menos amplios largos. Este cuerpo tiene formas redondeadas y unas piernas muy estilizadas. Donde tiene más volumen es en la zona media del cuerpo y en el pecho. La grasa tiende a acumularse en la cadera y abdomen. La protagonista de Titanic, Kate Winslet tiene este tipo de cuerpo.

Los tops que sientan de maravilla estos cuerpos son aquellos que se ajustan justo debajo del pecho, así se creará un efecto de falsa cintura que estiliza tu cuerpo, las faldas y vestidos deben seguir la misma idea. Los pantalones anchos, de tiro alto y corte recto quedan de maravilla para este cuerpo.

Sin embargo si no deseas «armonizar» tu cuerpo si no que quieres destacar las partes que más te gusten de él o disimular algunas con las que aún no te sientas cómoda, puedes seguir algunos consejos de los expertos en moda.

Las claves para saber cómo realzar estas partes es tener en cuenta que las líneas verticales alargan y estrechan y las horizontales acortan y ensanchan. Esto se puede usar en estampados de la ropa o con los cortes de la ropa. Por ejemplo, unos pantalones con estampado de rayas harán que tus piernas se vean más largas mientras que un escote cuadrado dará una sensación de tener un pecho más voluminoso. También un buen uso de los colores ayuda a redirigir la atención a la zona de tu figura que prefieras. Mientras que los colores brillantes crearán un foco de atención e incluso volumen, los neutros harán pasar desapercibida tu figura.