¿Qué ha pasado este domingo, 7 de septiembre, en Extremadura?
Nubarrones sobre la playa de la Malvarrosa, en Valencia, un mes de septiembre. Efe

¿Hay riesgo de danas tras un verano tan extremadamente cálido?

Las altas temperaturas siguen caldeando el Mediterráneo, un factor de peso para la gota fría pero no determinante. «Tenemos la base, pero no sabemos si habrá lluvias torrenciales», dicen los expertos

José Antonio Guerrero

José Antonio Guerrero

Madrid

Lunes, 8 de septiembre 2025, 01:02

El verano meteorológico que acabamos de dejar atrás ha sido, junto al de 2022, el más cálido desde al menos 1961. Entre el 3 y ... el 18 de agosto, coincidiendo con la ola de calor, las temperaturas llegaron a estar hasta 6ºC por encima de lo normal. Ese ambiente extremadamente cálido ha contribuido a caldear el Mediterráneo, concretamente la zona comprendida entre Alicante, Gerona y Mallorca (el Mar Balear), un factor preocupante que puede favorecer las lluvias torrenciales este otoño.

